SIKRE HENDER: Rune Almenning Jarstein med sikkert grep på en tidligere landslagstrening, overvåkes av Sten Grytebust (til venstre) og Ørjan Håskjold Nyland. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

«Sannsynligvis historiens beste keeperutvalg – akkurat nå»

FOTBALL 2018-09-04T11:57:54Z

ULLEVAAL STADION (VG) Overskriften tok jeg fra en tekstmelding jeg fikk fra tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt. Så vi er enige: Det har aldri sett bedre ut på keepersiden for det norske herrelandslaget enn i 2018.

Knut Espen Svegaarden (kommentar)

Publisert: 04.09.18 13:57

Vi har hatt gode keepere tidligere, kanskje noen av dem faktisk var bedre enn de vi har i dag også. Roy Amundsen og Tom R. Jacobsen er to navn som dukker opp fra hukommelsen. Senere kom Tore Antonsen, Ola By Rise begynte å bli voksen – og så dukket nevnte Erik Thorstvedt opp.

Og fortsatt er nok Thorstvedt den beste keeperen Norge har hatt. Og han ble etter hvert fulgt av både Frode Grodås, Thomas Myhre, Frode Olsen og Espen Baardsen, alle utmerkede keepere i perioder, også for Norge.

Problemet for alle disse var at de i lange perioder satt på benken, enten én eller flere av dem. Og det er én av grunnene til at keepersituasjonen for Lars Lagerbäck er den beste, for noen norsk landslagssjef, noen gang. Både fordi utvalget er meget godt, men mest av alt fordi spillerne står fast for sine klubber.

Det har vært et gjennomgående problem tidligere, og som – iblant – har fått utslag også for den som har vært norsk landslagssjef. Drillo slapp unna, men både Nils Johan Semb og Åge Hareide fikk problemet rett i fanget, i perioder.

Nå er situasjonen følgende:

* Rune Almenning Jarstein – fast på et av de bedre lagene i Bundesliga, Hertha Berlin, og har gjort det lenge. Har hatt en fantastisk åpning på sesongen, og leder i øyeblikket BILDs spillerbørs. Meget god mot Schalke 04 søndag kveld, med ro og kontroll på det meste som skjedde rundt seg, ispedd noen gode redninger. Et klart førstevalg på landslaget.

* Ørjan Håskjold Nyland – fast på Aston Villa i engelsk Championship. Åpnet usikkert, men har spilt seg stort opp. Har hatt et par kamper der han har vært meget god. Klar nummer to på landslaget, så lenge André Hansen holder seg unna.

* André Hansen – må nevnes, selv om han foreløpig har sagt nei til landslaget. Blir bare bedre og bedre i Rosenborg, har reddet klubben flere ganger denne sesongen, og opptredenen hans i Europa League-kvaliken forrige uke var til 10 på spillerbørsen. Nesten rart han ikke er solgt videre til en større klubb. Kanskje skyldes det at han ikke er i landslagstroppen, faktisk. Alle følger ikke like godt med, og en keeper som ikke er med for landet sitt, han blir ikke like godt sett.

* Sten Grytebust – fast på OB i dansk toppfotball. Spiller hvert minutt, på et svakt lag, men har vært god i de fleste av de åtte seriekampene denne sesongen også. Klar nummer tre på landslaget, så lenge Hansen ikke vil være med.

* Per Kristian Bråtveit og Sondre Rossbach – to 22-åringer som spiller fast på sine lag i Eliteserien (FK Haugesund og Odd), som har gjort det en god stund nå, og som begge er i U-21-troppen til landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

At så mange som de seks hovedkandidatene til jobben som landslagskeeper spiller fast i sine klubblag, og de fleste av dem på høyt eller ganske høyt nivå, gjør at dette kan kalles «tidenes beste norske keeperutvalg».

Ingen jeg har snakket med, av folk som har levd en stund og følger norsk fotball tett, er uenig.

Trygge hender

Så her er du i trygge hender, Lars Lagerbäck, før du starter på din første «seriøse» landskamp, torsdag mot Kypros på Ullevaal.

Kun én av keeperne trente fotball mandag ettermiddag på Ullevaal, fordi både Jarstein og Grytebust drev restituering på hotellet i Sandvika. Kun Ørjan Håskjold Nyland trente med keepertrener Frode Grodås, en mann som har gjort en meget god jobb med dem som har vært innom landslaget i sin tid.

For Grodås er keeperjobben hellig. Og han skal ha mye av æren for at Norge i øyeblikket rår over enda bedre og jevnere keepere enn da han selv spilte på 1990-tallet.