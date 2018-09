Chelsea avgjorde sent igjen - «Moi» nektet av tverrliggeren

(Chelsea - Bournemouth 2–0, Crystal Palace - Southampton 2–2, Brighton - Fulham 2–2) Joshua King og Bournemouth kjempet lenge heroisk, men nok en gang malte Chelsea sin motstander i senk på slutten av kampen. På Selhurst Park var «Moi» Elyounoussi (24) centimetere fra sin første Premier League-scoring.

I andre omgang gjorde Maurizio Sarri to bytter som til slutt ga avkastning, etter en målløs første time. Álvaro Morata ble erstattet av Olivier Giroud, Willian av Pedro - og de to innbytterne kombinerte etter bare fem minutter sammen på banen.

Etter flere veggspill fikk Pedro en god mulighet fra kanten av sekstenmeteren, skuddet gikk via Steve Cook og helt nede i hjørnet bak tidligere Chelsea-keeper Asmir Begovic.

Bournemouth måtte frem og Chelsea fikk mer og mer plass. Det utnyttet til slutt Eden Hazard, som etter et lekkert veggspill med Marcos Alonso dundret ballen inn med strak vrist.

Chelsea malte ned nok en motstander og tar landslagspause med full pott på fire kamper. Blåtrøyene har scoret mål etter 80 minutter i hver kamp så langt og avgjorde sin tredje kamp på rad i de siste 20 minuttene.

Joshua King fikk fornyet tillit fra start, i tospann på topp med formspilleren Callum Wilson. Nordmannen hadde flere gode involveringer i første omgang, sistnevnte kom nærmest for gjestene - men Marcos Alonso traff stolpen på slutten av de første 45.

Tolv minutter ut i andre omgang, fikk Chelsea-produktet Nathan Aké alle tiders mulighet til å senke sin gamle arbeidsgiver. Men ballen stusset rett foran ham og avslutningen fra to meters hold gikk himmelhøyt over mål.

Det ville seg ikke for Bournemouth på Stamford Bridge og Chelsea vant 2–0.

«Moi» nektet av tverrliggeren

Crystal Palace mot Southampton kunne fort blitt en norsk duell, men Alexander Sørloth måtte innfinne seg på benken fra start. «Moi» Elyounoussi fikk på sin side sin andre start for sin nye klubb.

«Særpingen» markerte seg med en god avlevering på frispark som nesten førte til scoring, men det var angrepskollega Danny Ings som åpnet showet for «the Saints».

Den tidligere Liverpool-angriperen jaget en lang pasning fra Cédric, kom først på ballen og trillet den inn bak Wayne Hennessey. I andre omgang kunne Charlie Austin doblet ledelsen fra straffemerket, men Hennessey fikk sin revansje da han reddet spissens svake forsøk fra ellevemetersmerket.

Like etter kunne «Moi» virkelig ha blitt den store helten. Han hev seg frem på en retur fra Hennessey, men avslutningen var millimetere unna 24-åringens første scoring i Premier League og gikk rett i tverrliggeren.

Nærmere skulle han ikke komme - han ble byttet ut etter 70 minutter. Like etter kom Alexander Sørloth inn for «the Eagles». Han headet perfekt ned til Christian Benteke like før slutt, men belgieren har slitt med å fininnstille siktet denne sesongen og avsluttet rett på keeper.

Det utnyttet «the Saints», som scoret 2–0 målet to minutter på overtid.

Johansen kom inn

Stefan Johansen startet på benken da Fulham gjestet Amex Stadium i Brighton. Midtveis i første omgang fikk hjemmelaget straffe, da Glenn Murray ble lagt i bakken av Luciano Vietto. Men Pascal Gross’ straffe hadde ikke nok kraft og Marcus Bettinelli reddet fint nede ved stolperota.

Det fikk de svi for. Like før pause fant Jean Michaël Seri frem silkehandskene og løftet lekkert gjennom til Andre Schürrle, som kontant plasserte inn 1–0. I andre omgang viste «Serbias Diego Costa» seg fram, da Aleksandar Mitrovic brøytet ned Lewis Dunk og scoret sin egen retur, etter at Mathew Ryan reddet den første avslutningen.

Glenn Murray reduserte til 1–2 på et flott angrep like etter og Stefan Johansen kom innpå det siste kvarteret. Han var ikke delaktig i utligningsmålet 2–2, som Glenn Murray satte fra straffemerket etter en hands av Aleksandar Mitrovic. Det ble også sluttresultatet.

Huddersfield tok første stikk borte mot hittil ubeseirede Everton på Goodison Park, da danske Phillip Billing stanget inn et hjørnesparket like etter halvtimen var spilt. Men da våknet «the Toffees», og hjemmelaget utlignet bare minutter etter, da Dominic Calvert-Lewin nikket inn Lucas Dignes perfekte innlegg. Mer skjedde ikke - kampen endte 1–1.

West Ham tapte sin fjerde kamp på rad, da Wolverhamptons Adama Traore stormet gjennom og scoret det eneste målet i kampen - to minutter på overtid.