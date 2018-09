ANGRENDE SYNDER: Thomas Lehne Olsen beklager nok en gang for at ordene «jævla dommerfaen» falt i et pauseintervju i lokaloppgjøret mot Vålerenga. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Lehne Olsen-anke avvist: – Jeg har fryktelig dårlig samvittighet

Thomas Lehne Olsen beklager overfor lagkameratene at han mister skjebnekampen mot Start. Samtidig legger han ikke skjul på at han føler på en viss forskjellsbehandling.

I dag ble det kjent at Lillestrøms anke på karantenen Lehne Olsen ble idømt ble avvist av ankeutvalget. Det betyr at LSK-spissen må stå over helgens særdeles viktige bortekamp mot Start.

– Ankeutvalget har behandlet LSKs anke på disiplinærutvalgets beslutning om å ilegge Thomas Lehne Olsen en kamps karantene. Utvalget opprettholder beslutningen og dermed må Olsen stå over helgens kamp mot Start, skriver NFF på Twitter .

Selv var det en skuffet Thomas Lehne Olsen som fredag mottok den fryktede beskjeden.

– Jeg har lyst å si mye nå, men jeg tror jeg skal nøye meg med å si at jeg tar straffen som den er. Og nok en gang så beklager jeg og angrer på det jeg sa, sier Lehne Olsen til VG.

– Hvordan er det å måtte stå over det som kan vise seg å bli en svært viktig kamp for Lillestrøm?

– Klart det er kjempekjedelig å miste en slik kamp. Jeg har fryktelig dårlig samvittighet overfor klubben og resten av spillerne. Samtidig er jeg positiv siden vi har en bred og god stall. Jeg er sikker på at gutta leverer en knallkamp. Jeg gleder meg til å se den i det minste, sier Lehne Olsen.

Reagerte på forskjellsbehandling

I anken viste Lillestrøm til at daværende KBK-spiller Daouda Bamba slapp unna straff tidligere i år da han anklaget dommeren for å mangle øyne.

– Hver jævla gang vi skal ha straffe får vi det ikke. Han tar foten min idet jeg skal skyte. Det var akkurat samme greia mot Sandefjord også. Dommerne har ikke øyne! Hva faen? Dette er for jævlig, utbasunerte en tydelig frustrert Bamba i et intervju med Eurosport .

I anken skrev LSK at «i den grad det overhodet kan hevdes å være relevante innholdsmessige forskjeller, mener vi at Bambas uttalelser er mer belastende for dommeren enn Lehne Olsens».

– Vi mener at det må være lik praksis innenfor en gjeldende sesong. Vi oppfatter ikke saksbehandlingen vår som lik som den som vi bruker som eksempel i anken, uttalte sportssjef Simon Mesfin til VG.

Se begge intervjuene her og døm selv:

Han har ikke besvart VGs henvendelser fredag.

Selv sier Lehne Olsen dette om Bamba-sammenligningen:

– Jeg tror jeg skal overlate til andre folk å vurdere akkurat det, men jeg kan vel ikke legge skjul på at jeg synes det er litt rart, sier han.

– Kan ta bort litt av moroa

Da det ble kjent at Lehne Olsen straff ble kjent i første omgang, rykket LSK-kaptein Frode Kippe ut hos Eurosport og advarte mot forsiktige fotballspillere i TV-intervjuer fremover .

– Jeg er kanskje ikke den som bør si altfor mye om akkurat det, men det er jo klart at jeg synes litt av moroa er at vi fotballspillere viser følelser i kamper som betyr noe. Det synes jeg ikke vi må ta bort. Men samtidig må vi spillere klare å beherske oss mer enn det jeg gjorde, sier Lehne Olsen.

– Tror du det kan ende med kjedeligere intervjuer i fremtiden?

– Det er vanskelig å si. Jeg føler i alle fall ikke vi skal prøve å ta bort disse tingene fra fotballen, men det er klart jeg må være mer forsiktig med hva jeg sier, sier Lehne Olsen.