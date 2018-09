KONKURRENTER: Kepa Arrizabalaga og David de Gea kjemper om posisjonen som førstekeeper på det spanske landslaget. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Hevder De Gea kan bli vraket for Chelsea-keeper

FOTBALL 2018-09-08T07:24:21Z

Manchester Uniteds stjernekeeper David de Gea (27) er ikke lenger selvskreven på det spanske landslaget etter VM.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Rolf Brown

Publisert: 08.09.18 09:24

Ifølge den spanske avisen Marca er De Gea-spørsmålet den første store utfordringen den nye Spania-sjefen må løse i forkant av debuten mot England i Nations League lørdag kveld.

Avisen skriver i sin fredagsutgave at spørsmålet virket helt fjernt for bare få måneder siden, men at det nå er en «åpen debatt» om keeperposisjonen til landslaget.

– Jeg har tre gode keepere. Jeg har valgt dem og er fornøyd med dem. Dere får se hvem som får spille, sa Enrique etter å ha tatt ut sin første landslagstropp.

Real Betis-keeper Pau López (23) er i troppen, men fremstår som et klart tredjevalg blant duoen som virkelig kniver om plassen mellom stengene: De Gea og Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga (23), som i august ble tidenes dyreste keeper etter å ha blitt solgt av Athletic Club for rundt 750 millioner kroner.

Skrekktall i Russland

En kombinasjon av Kepas imponerende utvikling og De Geas skuffende prestasjoner under sommerens VM er grunnen til at spørsmålene stilles.

«Etter det som skjedde i Russland, er Kepa på samme høyde som Manchester United-keeperen», skriver Marca, som refererer til De Geas oppsiktsvekkende svake VM-statistikk: 10 av de 11 skuddene som kom hans vei, endte i nettmaskene.

Avisen trekker også frem sesongstarten i Premier League som en fordel for Kepa: De Gea har sluppet inn syv mål og virket «usikker», skriver Marca, mens Kepa kun har sluppet inn tre mål i Chelseas så langt perfekte sesongstart (12 poeng på fire kamper).

– Det er opp til treneren. Jeg kommer til å jobbe hardt, og det er klart at alle ønsker å spille, sier Kepa i et intervju med AS.

Her kan du se ekspertene skjelle ut De Gea etter Spanias VM-exit:

Skulle han bli valgt av Enrique, vil han få sin Spania-debut i bortekampen mot England på Wembley, der hjemmepublikumet får sin første mulighet til å se sommerens semifinalehelter fra VM.

England-sjef Gareth Southgate forventes å starte med sin foretrukne ellever fra VM, med i hvert fall ett unntak: Manchester Uniteds formsterke back Luke Shaw forventes å starte som venstre vingback i stedet for Ashley Young. Ellers er Phil Jones (f), Adam Lallana (mb) og Raheem Sterling (kant) skadet.

Spania begynner altså på ny frisk med Luis Enrique. Det blir uten Gerard Piqué (f), Andrés Iniesta (mb) og David Silva (mb) – som alle har trukket seg fra landslagsspill. Jordi Alba (f) og Diego Costa (a) er ute her.

England har ikke røket på 14 hjemmelandskamper (10–4–0), mens Spania er ubeseiret på 24 kamper (i løpet av 90 minutters spilletid). I en veldig tøff gruppe der Kroatia også er med ser vi for oss en jevn kamp.

Uavgjortoddsen står til 3,00, spillestopp er kl. 20.40 og TV2 Sportskanalen viser kampen.

