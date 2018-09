SUPERMANN: Mads Reginiussen scoret to mål for Ranheim mot Stabæk. Her gjør han sitt første. Stabæks Daniel Granli kommer for sent, og keeper Robert Sandberg er sjanseløs Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Stabæk vant drama – første seier på en måned

FOTBALL 2018-09-23T17:53:47Z

BEKKESTUA (VG) (Stabæk–Ranheim 3–2) To ganger lå Stabæk under mot Ranheim. Tre minutter før slutt ble Aboubakar Keita matchvinner.

Publisert: 23.09.18 19:53

Og for første gang på en måned – fire seriekamper – går Hennings Bergs gutter av banen med en seier. Den kan vise seg avgjørende i kampen for å overleve i Eliteserien.

Det begynte utvilsomt bra for Ranheim. Mads Reginiussen banket inn ledermålet for trønderne etter 34 spilte minutter. Mats Lillebo–som ble kastet inn på spissplass rett før kampstart for en skadet Andreas Helmersen–nikket ballen ned i feltet. Reginiussen nølte ikke og traff godt.

Men så gikk det ikke mange minuttene før gjestene fra Trondheim opplevde rene marerittet. Midtstopper Ivar Furu dro Stabæk-spissen Franck Boli ned i klar scoringsposisjon. Men TV-bildene viser at forseelsen starter og ble avsluttet utenfor 16-meteren.

Men den rutinerte dommeren Tommy Skjerven, som var langt unna situasjonen, dømte både straffe og direkte rødt til Ranheims forsvarsklippe.

Da ble det kok på Nadderud. Naturlig nok. Men Boli holdt hodet kaldt–fintet ut Even Barli–og scoret sitt tiende ligamål for året.

Selv med en mann mindre i 53 minutter klarte Ranheim seg utmerket. De organiserte seg stramt defensivt, og ventet på mulighetene.

Etter en times spill kom belønningen. Erik Tønne samspilte med Reginiussen. Broren til langt mer berømte Tore Reginiussen i Rosenborg klinket ballen i krysset fra 20 meter.

En perle av et mål. Og omsider var måltørken til altaværingen over. Han hadde ikke hørt nettsus siden 21. mai (3–1 over Molde) etter en målrik vårsesong med syv mål. Nå er han oppe i ni.

Syv minutter før slutt sørget Bolki for balanse i regnskapet. Fra kloss hold bredsidet han inn 2–2. Nå er han oppe i 11 mål, og lukter på toppscorertittelen i Eliteserien.

Ikke lenge etter, retter sagt fire minutter kom avgjørelsen, og den lignet på Bolis scoring da Keita feide inn 3–2.

VG oppdater saken