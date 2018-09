Frode Kippe raste mot Amin Nouri: – Hva i h...... holder du på med?

FOTBALL 2018-09-02T21:18:02Z

LILLESTRØM (VG) (LSK-VIF 0–1) Her koker det helt over for Frode Kippe. 40-åringen gikk til angrep på Vålerenga-back Amin Nouri (28).

Publisert: 02.09.18 23:18

Da matchvinner Bård Finne lå nede med skade i 2. omgang nådde Åråsen-derbyet sitt klimaks. En ball fra Nouri holdt på å treffe Kippe i fjeset. LSK-keeper Marko Maric løp helt ut til midten for å stoppe en illsint kaptein fra å gå til fysisk angrep på Vålerenga-backen.

– Nouri blir forbannet og klinker ballen rett mot trynet mitt. Han er så langt fra å treffe hodet mitt, sier en fortsatt sint Frode Kippe i LSK-garderoben.

Den storvokste LSK-kapteinen viser at avstanden med en centimeter mellom to fingre.

– Hadde jeg prøvd å treffe Kippe, så hadde jeg truffet, kontrer Vålerenga-backen på VGs spørsmål.

– Ballen skled av foten da jeg skulle skyte. Men jeg prøve ikke å treffe ham i hodet. Langt ifra. Så får han velge å tro det eller ikke, sier Amin Nouri og synes det greit at Kippe «fyrte» seg opp i derbyet på Åråsen.

– Selvfølgelig blir jeg irritert. Jeg dytter ikke på ham, men sier ifra: Hva i helvete holder du på med. Hvis jeg ikke får si fra om det uten å få gult kort, skjønner jeg ingen ting, sier han og fortsetter:

Se scoringen som avgjorde og se intervju med Bård Finne her:

– Han sa etterpå at det ikke var vilje. Men ... det var på håret at han traff meg. De blir jeg irritert. Det er ikke lett å holde inne.

LSK-kapteinen får på grunn av advarselen karantene mot Start etter landslagspausen. Heller ikke Nouri skjønner at han fikk gult kort:

– Det må du nesten spørre dommeren om. Han stormer mot meg. Og så blir det litt knuffing der.

Frode Kippe trekker pusten dypt når han får spørsmål om innsatsen til dommer Tom Harald Hagen og hans team. Ronny Deila roser dommerens innsats i en tøff kamp. VG gir Hagen syv av 10 mulige poeng. LSK-veteranen er åpenbart ikke enig.

– Phhrrrpp. Nei, altså. Jeg skal ikke si så mye. Jeg blir oppgitt innimellom. Det er frustrerende at det blir som det blir, sier Kippe.

Etter bunnoppgjøret mot Start venter Stabæk for Lillestrøm. Skjebnekampene står i kø.

– Det blir tøft hver eneste helg. Vi ligger ned i sumpen og må vinne kamper. Særlig hjemme.

Amin Nouri håper på ingen måte at de nedrykkstruede kanarifuglene til høsten flyr ut av eliteserien for første gang siden 1974.

– Så lenge Lillestrøm havner bak oss så er det et fett. Men jeg vil gjerne beholde disse kampene her.

Det kokte over for Thomas Lehne Olsen i pausen. Se klippet her: