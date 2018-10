Skylder på uflaks etter Madrid-smell i Moskva

FOTBALL 2018-10-02T21:45:58Z

(CSKA Moskva – Real Madrid 1-0) På sensasjonelt vis tuktet CSKA Moskva tre ganger regjerende Champions League-mester Real Madrid. Men det var ikke det eneste oppsiktsvekkende som skjedde i kampen.

Publisert: 02.10.18 23:45 Oppdatert: 03.10.18 00:07

På overtid skjedde nemlig det smått bisarre at den rutinerte CSKA-keeperen Igor Akinfejev klarte å pådra seg to gule kort for munnbruk i løpet av sekunder.

Dermed ble 32-åringen som nylig ga seg på det russiske landslaget, utvist.

Opptrinnet fant sted på overtid og rett etter at Raphael Varane og Mariano begge gikk opp i en duell i forsøk på å utligne hjemmelagets ledelse. Ballen endte utenfor.

Og kampen med tap for den spanske giganten.

Kampens eneste mål kom allerede i det andre minutt da Nikola Vlasic snappet opp en svært svak pasning fra Toni Kroos og lurte både Varane og keeper Keylor Navas.

– Vi klarte ikke å score på de mange sjansene våre. Det handler litt om flaks og uflaks. Vi hadde fire i stengene, og så mange sjanser uten å score. Og hvis man ikke scorer, så er det vanskelig å vinne, sier Madrid-manager Julen Lopetegui.

– Rett og slett uflaks?

– For å score, må man trykke på, skape sjanser, om og om igjen til den sitter. For vår del manglet bare det å skape den målgivende sjansen, svarer Lopetegui, og minner om at det ikke er lenge siden Real Madrid spilte skjorta av Roma.

Karim Benzema var blant de som traff treverket for Madrid tirsdag. Den franske angriperen har nå spilt seks kamper uten å score.

– Alle spillerne har tilliten min. Karim har spilt alle kampene og er en spiller som har min fulle tillit. Det er ikke bare hans skyld at vi ikke scorer, sier Lopetegui.

Tapet var ikke eneste dårlige nyhet for Real Madrid i Moskva. Laget måtte klare seg uten Sergio Ramos (hvilt), Gareth Bale, Marcelo og Isco, men kan føye Daniel Carvajal på skadelisten.

– Vi må vente å se hva prøvene sier, er Madrid-sjefens ord om høyrebacken.

CSKA Moskva topper nå gruppen med fire poeng på to kamper. Roma og Real Madrid har én seier hver, mens Viktoria Plzen har ett poeng og 2–7 i målforskjell etter å ha tapt 0–5 for Roma tirsdag.

Edin Dzeko hadde en svært god dag på jobben i sistnevnte kamp: