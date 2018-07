BLE DREPT: Andres Escobar ble drept den 2. juli 1994. Over seks tusen var i begravelsen. Foto: Jose Miguel Gomez / REUTERS

Frykter nytt «Escobar-drap» - flere colombianske spillere drapstruet

For 24 år siden ble colombianske Andrés Escobar skutt og drept etter et selvmål i VM. Nå frykter den avdødes bror at et liknende drap kan skje igjen.

– Broren min fikk aldri noen trusler, de bare drepte han på den feigeste måten de kunne, sier Sachi Escobar i et intervju med engelske Mirror, gjort i forkant av kampen mot England - som Colombia tapte på straffesparkkonkurranse .

Det er 24 år siden hans bror, Andrés, scoret selvmål mot USA i VM i 1994 - et selvmål som beseglet Colombias skjebne og sendte dem ut av VM:

Ti dager etter kampen ble han skutt og drept i Colombia - mens VM fortsatt pågikk.

Både etter åpningskampen mot Japan (2–1-tap) og etter åttedelsfinale-exiten mot England på torsdag, har flere spillere fått drapstrusler.

Særlig Carlos Bacca, som bommet på den avgjørende straffen mot England, og Carlos Sánchez, som fikk rødt kort tidlig i kampen mot Japan, har fått merke trykket, ifølge engelske Daily Mail .

Noen av meldingene, som i hovedsak er publisert på sosiale medier, skriver til spillerne at de «ikke bør komme hjem», «jeg håper du dør» og «dette var din siste kamp, du er allerede død».

– Sánchez følte seg nok både trist for feilen han gjorde, men også redd for familien sin. Som en bror som har gått gjennom dette, vet jeg hva som går gjennom hodene deres. Det unner jeg ikke noen, sier Escobar.

Og før exiten mot England, sa han at han fryktet for konsekvensene om Colombia ikke levde opp til forventningene.

– Det faktum at folk får lov til å si disse tingene på sosiale medier, og atpåtil true spillere på livet og gjøre familiene deres redde, det viser at vi ikke lærte noe av Andrés’ død, at ikke noe godt kom ut av det. Men jeg håper virkelig at tragedien som skjedde min bror ikke gjentar seg, Gud forby at det skjer igjen, sier Sachi Escobar, som til daglig trener Universidad Catolica i Ecuador.