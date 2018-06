Sigurdsson med straffebom da Island rotet bort kjempemulighet

VOLGOGRAD (VG) (Nigeria – Island 2–0) Trolig sto Island overfor sin beste «setball» for å klare et sensasjonelt VM-avansement. Men selv ikke Gylfi Sigurdsson (28) greide smashen.

Etter Kroatias overkjørsel av stusslige Argentina kvelden i forveien, kunne Island tatt styringen om annenplassen i gruppen fredag kveld.

Afrikas mest folkerike land (over 180 millioner) sto i veien for tidenes minste VM-nasjon, og det startet akkurat slik islendingene ville bedt om: At Gylfi Sigurdsson kom til sjansene. Islands nummer 10, i sentral midtbaneposisjon denne gangen, kunne og burde scoret etter både tre og seks minutter – og han kunne dessuten redusert Nigerias 2–0-ledelse med åtte minutter igjen da Island fikk VAR-straffe.

Men Everton-proffen blåste ballen over, og mannen med en av Nordens beste høyreføtter traff heller ikke da han fikk sjansen i innledningen av kampen:

Først vridde han frispark over muren, litt for løst, og bredsiden fra god posisjon rett etterpå ble enda løsere. På begge ballene var Nigerias rekordunge keeper Francis Uzoho (19), identifisert som et mulig svakt punkt, men han gjorde jobben sin til punkt og prikke de første 45 minuttene.

Tregt og omstendelig Nigeria

De bød ellers på mye Nigeria-ballbesittelse og null sjanser fra laget med de grønne, knallfine VM-draktene. John Obi Mikel er ballsentral, han var betalt for å overlate ballen til nærmeste mann da han var Premier League-spiller, han fikk heller ikke dreis på afrikanernes spill før pause, for da endte de stort sett med å «pole» innlegg mot islendingenes boks.

Det gjorde naturligvis Island farligst, og det sto 3–0 i sjanser halvveis, etter at Finnbogason holdt på å løpe inn et Gylfi Sigurdsson-frispark i omgangens sluttminutt. Men det var 0–0 til pause.

BØRS: NIGERIA-ISLAND Nigeria (3-5-2): Francis Uzoho - 6

Leon Balogun - 6

Kenneth Omeruo - 5

William Troost-Ekong - 5

Victor Moses -7

Alfred Ndidi - 5

John Obi Mikel - 5

Oghenekaro Etebo - 4

Brian Idowu - 4

Ahmed Musa - 8 (Banens beste)

Kelechi Iheanacho - 4 Tyronne Ebuehi (46’) - 4 Sum 11 mann: 59 Island (4-4-2): Hannes Halldorsson - 5

Birkir Mar Sævarsson - 6

Kari Arnason - 5

Ragnar Sigurdsson - 6

Hordur Magnusson - 5

Rurik Gislason - 5

Aaron Gunnarsson - 5

Birkir Bjarnason - 5

Gylfi Sigurdsson - 4

Jon Dadi Bödvarsson - 4

Alfred Finnbogason - 5 Sum 11 mann: 55 Sjanser: 6–5

Terningkast på kampen: 4

Dommervurdering: 6 Matthew Conger gjorde en helt grei figur i Volgograd. Korrekt avgjørelse på straffesituasjonen, og ellers god kontroll på kampen. Vurdert av Yngve Gjerde og Øyvind Herrebrøden.

I 2. omgang slo et nytt Nigeria på turboen umiddelbart og fikk gitt helt andre problemer for islendingene. Etebo kom med et skremmeskudd etter bare sekunder etter restarten, og da de omsider fikk satt i gang en kontring ettert Island-corner, kom goalen.

Angrepet besto av ni ballberøringer, og da hadde Ahmed Musa tatt ned Victor Moses’ innlegg på lekkert vis og dunket inn ledermålet på volley.

Det er utvilsomt et av de bedre målene som har blitt scoret i dette mesterskapet, og prestasjonen lot også Didier Drogba seg begeistre av.

– Det er et skikkelig vakkert mål. Wow. At det var så vanselig å score på den måten, gjør det hele bare enda vakrere, slo han fast på BBC One.

Jubel-skade

Nigerias toppscorer i VM-sammenheng (fire mål) var deretter uheldig og satte kneet i hodet på Ragnar Sigurdsson idet afrikaneren skulle feire, og først fire minutter med en heftig blødning fra hodet, var Islands stoppertøffing kampklar igjen etter å ha fått surret på seg en bandasje, men etter en løpsduell litt senere ba Sigurdsson om å bli erstattet.

Slik ble vendepunktet i matchen. Island kunne antagelig gjort som de ville med 1–0, istedet ble det 0–1, og med stopper-Sigurdsson ute og den mindre temposterke Arnason i sprint med Musa etter 75 minutter, gikk det galt.

Nigeria-spilleren fra CSKA Moskva løp fra Arnason og rundt keeper Hannes Halldorsson og satte 2–0 i nettet. Bare minuttet før hadde han truffet tverrliggeren, og Nigeria så ut til å være raskere, sterkere og tøffere enn islendingene.

Da Alfred Finnbogason gikk i bakken og dommeren etterhvert løp til VAR-skjermen for å ta en ny kikk på situasjonen og vedgikk at det var et korrekt straffespark, kunne Island skapt uhyggelige sluttminutter for Nigeria.

Men fra 11 meter og med åtte minutter igjen bommet altså Gylfi Sigurdsson – og nå er plutselig gruppe D vidåpen.