Saudi-Arabias 5–0 tap blir storpolitikk: – De ga ikke fem prosent!

Publisert: 15.06.18 18:50

SARANSK (VG) Saudi-Arabias spillere får gjennomgå av sine ledere 5–0-nederlaget for Russland. Samtidig gjør Saudi-Arabia også storpolitikk ut av fotballen.

Ryktene om at de saudiarabiske spillerne skulle bli straffet for tapet, blir derimot benektet av landets fotballforbund, men deres ledere har kommet med sterke uttalelser i bakkant av 5–0-tapet på Luzjniki stadion torsdag.

– De spilte så dårlig at det gikk i svart for meg, sa Turki al-Sheikh, lederen av landets sportskomité, en slags sportsminister. Han fortsatte, ifølge ntv.ru:

– De ga ikke fem prosent av det vi kan forlange av dem, sa Turki al-Sheikh opprørt i en video som ble vist på Twitter.

– Vi er veldig opprørt over nederlaget. Dette er et helt utilfredsstillende resultat, Det reflekterer ikke alle forberedelsene, mente fotballpresidenten, som heter Adel Izzat.

Han ble også sitert i en rekke medier på at tre spillere skulle få en streng straff: keeperen Abdullah Al-Mayouf, angriperen Mohammad Al-Sahlawi og forsvareren Umar Havasavi. Dette blir altså benektet av Saudi-Arabias fotballforbund.

Derimot er det klart at Saudi-Arabia vil gjøre storpolitikk av det som skjedde torsdag. De hevder at de vil ta rettslige skritt mot Qatars TV-kanal fordi de mener kommentatorene var for partiske til fordel for Russland.

– De nødvendige rettslige skritt vil bli tatt. Dette viser hvordan Qatar bruker sport til å oppnå politiske mål, sa nevnte Turki al-Sheikh ifølge The Times.

Kommentatorene spilte også spørsmål ved om saudiaraberne tapte med vilje mot Russland – etter som de spilte så dårlig.

Turki al-Sheikh mener også at Qatar bør fratas VM i 2022 hvis det blir bevist at de ikke vant avstemningen i FIFA på ærlig vis. Han understreker at han i utgangspunktet ikke ønsker å frata Qatar arrangementet.

Forholdet mellom Qatar og Saudi-Arabia har blitt veldig kjølig. De er dypt splittet i synet på Iran og på Syria-krigen.

– Nå skal vi glemme denne følelsen av skam og rette fokus mot den neste kampen. Jeg har min filosofi, og jeg gjør mitt beste. Jeg tror på våre planer og våre spillere, og jeg tror på at vi leverer en bedre prestasjon neste gang, sa landslagstrener Juan Antonio Pizzi på pressekonferansen etter braknederlaget mot Russland.

Kreml har for øvrig frigitt bilder fra VIP-avdelingen på Luzjniki torsdag kveld. Det viser Vladimir Putin i ivrig samtale med en rekke utenlandske toppolitikere.

– Putin fikk et positivt inntrykk av det russiske laget, men de viktigste kampene ligger foran dem, sa hans pressetalsmann Dmitrij Peskov fredag.