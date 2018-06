VIL TA STEGET: Morten Thorsby, her på trening med A-landslaget i Makedonia i fjor, kan forlate Heerenveen i sommer. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Thorsby kan forlate Heerenveen: – Vil ta steget

Publisert: 28.06.18 14:40

Morten Thorsby (22) har takket nei til å innlede forhandlinger om ny kontrakt med Heerenveen.

Den norske midtbanemotoren har kun ett år igjen av kontrakten sin i Nederland. Dermed står han overfor en skjebnesommer og et veiskille: Enten signerer han ny avtale med Heerenveen, eller så blir han solgt i dette overgangsvinduet.

Og akkurat nå peker pilene i sistnevnte retning. Heerenveen har tilbudt Thorsby å innlede forhandlinger om en ny kontrakt, men spilleren og hans representanter har signalisert at de ønsker å utforske mulighetene for en overgang.

– Heerenveen ønsker å ha meg med videre. Jeg har ikke sagt at det er uaktuelt, for jeg har det fint her, men etter en god sesong vil jeg se på muligheten til å ta et steg videre. Foreløpig kommer jeg ikke til å signere noen ny kontrakt, sier Thorsby til VG.

Interesse fra Italia

Han sier det selv: «Det blir et viktig valg.» Nå har han spilt over 100 kamper, fordelt over fire sesonger, i Heerenveen. Denne sesongen var hans beste til nå, med seks mål og to målgivende pasninger.

– Jeg begynner å bli klar for det steget. Det er overgangsvindu, jeg har ett år igjen av kontrakten, så timingen er fin for både klubben og meg. Det er god timing hvis en overgang skulle skjedd. Og klubben har vært tydelige på at de ikke kommer til å holde meg igjen for enhver pris, sier Thorsby.

Heerenveen har foreløpig ikke mottatt noen bud på 22-åringen, men det er stor interesse for ham i flere europeiske ligaer. Etter det VG kjenner til, er italienske Genoa blant klubbene som har vist svært konkret interesse for nordmannen. Thorsby ligger angivelig svært høyt på ønskelisten til Serie A-klubben. Det samme gjelder Atalanta.

– Jeg har hørt det samme, men jeg kjenner ikke til noe mer enn det jeg har hørt gjennom mediene. Det er litt interesse, men det er langt derfra til noe konkret, sier Thorsby.

Drømmer om Tyskland og England

Han har også sine beilere i Tyskland, der flere Bundesliga-klubber lot seg imponere av lysluggens forestilling mot det tyske U21-landslaget i oktober i fjor.

– Jeg tror tysk fotball absolutt kunne passet meg veldig fint, mener midtbanespilleren som har én A-landskamp under beltet.

– Hva ville vært den perfekte overgangen for deg?

– Foreløpig har jeg ikke bestemt noe, men jeg har sagt til meg selv at jeg vil ta steget opp. Hva det er, er ikke alltid så lett å vite, men jeg har et mål opp en topp fem-liga. Og så er kanskje Tyskland og England ligaer man har lyst til å ende opp i til slutt.