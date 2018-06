DEILIGE DANMARK: Danskenes norske landslags og VM-sjef Åge Hareide sammen med Danmarks keeper Kasper Schmeichel foran den avgjørende kampen mot Frankrike (0–0). Foto: Bjørn S. Delebekk

Dansk landslagshelt om Hareide: – Drillo-fotball av verste sort

Danmarks tidligere omstridte tøffing Stig Tøfting (48) er ikke nådig i sin kritikk av Åge Hareides VM-lag – selv om det er klart for åttedelsfinale mot Kroatia.

– Vi spiller en primitiv form for fotball, slår Tøfting fast.

– Vi har i mange år «brokket» (huffet) oss over norsk fotball, på sitt verste. Nå spiller vi selv Drillo-fotball av verste sort. Jeg har ikke sett noe verre på et dansk landslag så lenge jeg kan huske. Jeg er altså et langt stykke fra å være begeistret, utdyper den tidligere danske fotballhelten og kultfiguren overfor Ekstra Bladet .

Tøfting – med kallenavnet gressklipperen – opptrådte vel å merke ofte «primitivt» da han spilte 41 kamper for det danske landslaget, blant annet i EM 2000 og VM 2002 sammen med like fryktede Thomas Gravesen (42).

Stig Tøfting, som blant andre spilte for Hamburger SV og Bolton og senere har vært assisterende trener for danske klubblag, understreker at han er glad for at Danmark gikk videre fra det innledende gruppespillet i VM – etter at han spådde det motsatte.

Men han gleder seg altså ikke over måten Åge Hareides danske drenger har gjort det på. Han ville gjerne ha sett Peru avansere til utslagskampene i VM-sluttspillet, fordi de var «det beste holdet» i alle sine tre kamper.

Tøfting, som i sin tid hadde tøffe tider utenfor banen og ble dømt til fengselsstraff , skulle ønske at danskene noen ganger i løpet av sine tre innledende kamper – i alle fall i ti minutter – hadde spilt med «flow» (flyt), eller hadde klart å spille 20 pasninger seg imellom – at de bare «kjørte på» (med publikumunderholdende spill).

– Det savner jeg fortsatt, sier Stig Tøfting.

Han ser ikke med glede frem til møtet med kroatene søndag.

– Men ... hold da kæft! Jeg tenker bare: Hva har vi å komme med i en åttedelsfinale mot Kroatia? Etter å ha sett en haug kamper i VM, må jeg konstatere at oppgjøret mot Frankrike (0–0) helt uten konkurranse var sluttspillets hittil kjedeligste kamp. Danmark ville jo ikke noe som helst offensivt, mener Stig Tøfting.

Han gir seg ikke, og tilføyer:

* Danmark «høvler» bare ballen langt opp i banens lengderetning.

* Hvor er spillerne som har frie tøyler offensivt?

* Hvis Danmarks forrige landslagssjef Morten Olsen hadde «praktisert» fotballen Åge Hareide byr danskene på i VM, «så skulle du bare have hørt folk».

Danmark har i 18 kamper på rad unngått tap. Stig Tøfting vedgår at Danmark er nær ved å ha VMs beste forsvarsspill, og at danskenes Kasper Schmeichel er den keeperen i VM som har vært nærmest feilfri.

Han kan imidlertid forstå, som han uttrykker det, at (det danske) folk ikke ukritisk hever armene over hodet som «jubel-idioter» og mener at «dette er fantastisk og fremragende».

– For det er det ikke, avslutter han.