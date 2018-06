Historiske Mbappé ga Hareide hjelpende hånd

(Frankrike – Peru 1–0) Takket være den franske fotballprinsen Kylian Mbappé (19) er Danmark bare ett poeng unna åttedelsfinale i VM.

En enkel scoring av det 19 år gamle stortalentet var nok til å gi Frankrike seieren, sende «Les Bleus» videre til åttedelsfinale – og knuse Perus håp om avansement.

Det faller trolig også i god jord hos Danmarks norske landslagssjef Åge Hareide, som nå vet at ett poeng mot Frankrike – som attpåtil også kun trenger ett poeng for å sikre gruppeseier – i den siste gruppekampen vil sikre dem en plass i åttedelsfinalen.

Børsen: Frankrike - Peru Frankrike (4–2–3–1): Hugo Lloris - 5

Benjamin Pavard - 5

Raphael Varane - 6

Samuel Umtiti - 6

Lucas Hernandez - 5

N’Golo Kante - 8 (Banens beste)

Paul Pogba - 8

Kylian Mbappe - 7

Antoine Griezmann - 6

Blaise Matuidi - 4

Olivier Giroud - 6 Sum 11 mann: 66 Peru (4–3–3):

Pedro Gallese - 5

Luis Advincula - 6

Alberto Rodriguez - 5

Christian Ramos - 5

Miguel Trauco - 4

Pedro Aquino - 6

Christian Cueva - 5

Yoshimar Yotun - 4

Andre Carillo - 5

Paolo Guerrero - 4

Flores Edison - 4 Sum 13 mann: 62 Innbyttere:

Anderson Santamaria - 5

Jefferson Farfan - 4 Sjanser: 6–2 Kampvurdering: 3 Dommervurdering: Mohammed Abdulla (Arabiske Emirater) - 6 - Flink med bruk av fordelsparagraf, men brukte unødvendig lang tid på å snakke med spillere i forkant av dødballer. Bommet med et gult kort, men fikk hjelp av VAR. Vurdert av Henrik Myhrvold Simensen

– Vi tok en ny seier og er kvalifisert, det var målet vårt. Vi er svært fornøyd med det spillerne gjorde i kveld, sier Frankrike-sjef Didier Deschamps ifølge L’Équipe .

Kylian Mbappé er VMs nest yngste spiller, bare 19 år og seks måneder gammel, men er samtidig en av spillerne det er knyttet aller størst forventninger til i Russland. Kanskje ikke så rart når PSG-stjernen er tidenes nest dyreste fotballspiller (1,4 milliarder kroner) og bærer det forpliktende draktnummeret 10, slik Michel Platini og Zinédine Zidane gjorde da de ledet landet til suksess.

Etter en skuffende åpningskamp der han, i likhet med angrepskameratene Antoine Griezmann og Ousmane Dembélé, ble tildelt en nådeløs 3-er på børsen til storavisen L’Équipe, slo Mbappé hardt tilbake mot Peru.

Han scoret et enkelt mål, på retur etter et skudd av Olivier Giroud, og ble dermed tidenes yngste målscorer for Frankrike i et mesterskap. Men han krydret også førsteomgangen med frekke tekniske detaljer og skarpt pasningsspill.

Det var også stor bedring å skimte hos Paul Pogba, N’Golo Kanté og Griezmann sammenlignet med den trauste forestillingen i 2–1-seieren mot Australia.

Men til tross for dominans i banespillet klarte ikke franskmennene å skaffe seg en komfortabel ledelse, og like etter pause fikk peruvianske Pedro Aquino VMs så langt beste treff på en ball, men det spektakulære forsøket traff kryss-stangen og gikk ut.

Frankrike ga fra seg initiativet de hadde i første omgang, og endte med så lite som 44 prosent ballbesittelse, men klarte til slutt å kontrollere inn en seier etter en hendelsesfattig andreomgang.

– Vi slet i andre omgang og hadde problemer med å spille oss ut bakfra. Når vi vant igjen ballen, klarte vi ikke å beholde den. Men det samme gjaldt Peru, sier Deschamps.