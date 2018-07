Verdensledende straffeekspert roser keeperne - refser dommeren

Publisert: 02.07.18 11:52

FOTBALL 2018-07-02T09:52:47Z

Norske Geir Jordet er verdens kanskje største ekspert på straffespark. Han lot seg imponere voldsomt av skuddstopperne til Danmark og Kroatia under gårsdagens VM-drama.

– Jeg blir imponert av keeperne. De utnytter det at dommeren ikke blåser når de går ut tidlig og reduserer vinkelen ved å hoppe ut litt før straffesparket tas. I tillegg tar begge mye plass i forkant. De er fremme hos skytteren og påkaller hans oppmerksomhet, hopper frem og tilbake på streken og gestikulerer. Og det fremstår ekte. Jeg er helt sikker på at det virker inn, sier Geir Jordet.

Han har en doktorgrad i fotballpsykologi og har sett alle straffesparkkonkurranser som har skjedd i EM-, VM- og Champions League-sammenheng. Da han telte opp i 2016, var antallet 605 analyserte straffer.

Kasper Schmeichel og Danijel Subasic sørget for at halvparten av straffene i straffekonkurransen endte med bom, og tar du med Schmeichels redning på Luca Modric’ straffe i ekstraomgangen, var det bare fem av elleve straffer som gikk inn søndag kveld.

Det er betydelig mer enn 75 prosent av alle straffer som statistisk går inn. Kroatia vant til slutt kampen om kvartfinaleplass.

Men han stusser, i likhet med NRK-kommentatorene Christian Nilssen og Lise Klaveness, over at burvokterne fikk lov til å holde på slik de gjorde - med å hoppe tidlig ut fra streken.

– Regelen er der (at man skal stå på strek til straffen skytes), og det er klart at det burde ha vært stoppet, mener Jordet.

– Men sånn er det, og når det ikke stoppes, så er det godt gjort av keeperne å utnytte det. Det jeg tenker er interessant, med tanke på at det snakkes mye om at lag burde øve på straffekonk, er at dommerne også burde øve. For der gjør dommerne feil, legger Jordet til.

VG har forelagt dommerkritikken for FIFA mandag, men har ennå ikke fått svar.

Mens Jordet først og fremst roste keeperne, var det flere som tok til sosiale medier for å rakke ned på straffeskytterne. Eurosports Lars Hojem Kvam la ut følgende statistikk hentet fra The Economist :

Men får ikke støtte fra Jordet.

– Det er helt feil bruk av statistikk, for da tar du bort at ballen kan gå over.

Så hvor i mål bør man legge den?

Ifølge Jordet er det faktisk ikke et sted som er bedre enn et annet. «Man kan ikke si at legger du den her, så går den inn», sier eksperten med bakgrunn i alle straffer han har analysert.

Men burde man trene på straffer? Danmark har ikke hatt organisert trening på straffespark, noe Åge Hareide forsvarer på følgende vis .

– Det første Hareide sier, om at situasjonene ikke kan sammenlignes, er selvfølgelig helt rett. Stressnivået knyttet til straffekonk i VM er ekstremt høyt fordi konsekvensene er så enormt negative, sier Jordet.

– Spørsmålet er hvordan man forbereder seg. Fra utsiden vil man si «selvfølgelig skal man trene», men det kommer an på hvordan man trener. Det å trene feil, er ikke nødvendigvis bedre enn ikke å trene, og det er mange eksempler på lag som har tatt mange straffer på trening uten at det har funket, fortsetter eksperten.

Han oppfordrer istedenfor til følgende:

– Du må forberede deg, ha en plan og komme i en tilstand der alt du fokuserer på er ditt skudd og hvordan den skal i mål.

Og dette må man ikke gjøre, ifølge eksperten:

– Det er ikke ofte jeg sier at «nå blir det miss», men når jeg ser en spiller smile og små-le i forkant, sier jeg det. Da mistenker jeg ham først og fremst for ikke å fokusere på jobben, men for å prøve å snu sitt eget negative fokus om til noe positivt. Selv om du føler presset, stresset og nervøsiteten, er det jobben som må gjøres, konstaterer Jordet.