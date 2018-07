Diomande herjet og scoret hat trick for LAFC

Publisert: 01.07.18 16:43

FOTBALL 2018-07-01T14:43:39Z

(LAFC - Philadelphia Union 4-1) Adama Diomande (28) fikk det ikke til å stemme i Hull, men i Los Angeles har nordmannen fått en vanvittig start.

Scoring i hans andre kamp for den nyoppstartede klubben. To mål mot San Jose Earthquakes i den fjerde. En kasse mot Columbus Crew i den fjerde.

Så toppet det seg med hele tre nettkjenninger mot Philadelphia Union natt til søndag norsk tid for Adama Diomande , som nå har scoret syv mål på de første fem kampene for LAFC, som ble stiftet så sent som i 2014 og som har tidligere Stabæk-trener Bob Bradley som trener.

Og scoringene var av den lekre sorten:

* 1-0 kom etter et lekkert soloraid etter drøye 25 minutter spilt. «Dio» vant ball høyt i banen, sendte Union-spiller Mark McKenzie i pølseboden og banket inn ledelsen med et hardt skudd i hjørnet.

* 2-0 satte han inn fra kloss hold, like før pause. Mark Kaye kom seg inn i Union-boksen før han på lekkert vis fant nordmannen fem meter foran mål. En av de enklere scoringene for Dio, som bare kunne bredside ballen i garnet.

* Hans tredje for ettermiddagen kom etter 55 minutter. En lekker flikk fra Latif Blessing gjorde at Dio fikk stå alene på bakerste stolpe. Han banket inn 3-1 fra noenlunde lik avstand som på 2-0-målet, men denne gang fikk han seg en skikkelig trøkk av Union-målvakt Andre Blake.

Dio ble liggende etter at ballen gikk i nota, men han kunne fortsette oppgjøret som LAFC til slutt vant 4–1.

Da var det også på sin plass at han ble Man of the Match:

– Slik jeg ser det var dette den første kampen Diomandé virkelig fikk vist sine kvaliteter. Fra den tiden jeg har kjent ham, er nå Dio svært nærme den spilleren jeg husker, sa Bradley etter kampen.

Hat tricket var for øvrig det første i LAFCs ferske historie.

LAFC-seieren var deres niende for sesongen på 16 kamper. De ligger på 3.plass i Western Conference med 30 poeng, to poeng bak ledende Sporting Kansas City og FC Dallas.

Zlatan-dobbel holdt ikke for Galaxy

Zlatan Ibrahimovic scoret to mål da LA Galaxy natt til søndag spilte 3-3 i det såkalte California Clasic i MLS mot San José Earthquakes.

Det tok ikke mer enn 57 sekunder før han hadde satt sin første ball i nettet. Fra spiss vinkel dundret han til på halvspretten og sendte ballen opp i motsatt hjørne.

Chris Wondolowski utlignet til 1-1 etter 15 minutter, men kun fem minutter senere tok Galaxy på ny ledelsen, denne gangen ved Romain Alessandrini.

Etter 25 minutters spill økte Zlatan til 3-1 da han sendte et frispark i mål fra 25 meters hold. Dette var fjerde gang etter at han kom til LA Galaxy at han scoret to mål i en og samme kamp.

San José ga imidlertid ikke opp og kjempet seg tilbake i kampen. Først reduserte Valeri Qazaishvili fem minutter før hvilen, før også Wondolowski ble tomålsscorer 20 minutter etter pause.

Det endte til slutt 3–3. Jørgen Skjelvik spilte hele kampen som stopper, Ola Kamara er skadet og var ikke i troppen.