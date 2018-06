FORNØYDE: Både Andreas Christensen fra Chelsea (t.h.) og Tottenhams Christian Eriksen (nærmest) synes VAR-teknologien har fungert bra i VM. Til venstre Michael Krohn-Dehli. Foto: Bjørn S. Delebekk

Christian Eriksen til VG om VAR-VM: – Det har blitt mange straffer

Publisert: 20.06.18 06:57

VITJAZEVO (VG) Christian Eriksen ser positivt på VAR-teknologien, mens Chelseas Andreas Christensen innrømmer at han fryktet VAR-straffe imot i VM-åpningen. Åge Hareide er atskillig med kritisk enn sine spillere: – Det fjerner noe av sjarmen med fotball.

På Danmarks siste trening i Vitjazevo før avreise til Samara og torsdagens kamp mot Australia tar VG opp VAR-teknologien med Tottenham-Eriksen.

– Jeg vil si at det har blitt mange straffer etter hvert. De små feilene som var der i fotball før, og som kunne være avgjørende for kampene, er nå borte. Nå er det et system som fjerner det.

– Liker du det?

– Det er stadig litt uklare linjer, men det gir en fin følelse når det går med deg og ikke imot deg, sier Christian Eriksen - og lover samtidig å bli mer involvert mot Australia enn han var i kampen mot Peru, der han likevel la den geniale pasningen til Yussuf Poulsens avgjørende 1–0-mål .

Chelseas Andreas Christensen (22) innrømmer at han var redd og tenkte på VAR da nevnte Yussuf Poulsen la ned en Peru-spiller innenfor 16-meteren etter bare et par minutters spill i Saransk.

– Jeg tenkte på VAR der og da. Jeg sto tett på og så at det var kontakt i feltet. Dommeren kunne ha dømt. Jeg var glad så lenge spillet fortsatte uten at det ble stoppet.

– Selv om VAR ikke var til vår fordel da vi fikk straffe imot mot Peru, så synes jeg det har virket bra i VM. Det har vært noen feil avgjørelser som har blitt rettet på. Så det har fungert bra, sier Christensen til VG.

– Blir det vanskeligere å være forsvarsspiller med VAR-dømming?

– Jeg vet ikke om det blir vanskeligere, men vi må kanskje tenke oss litt mer om, sier mannen som utgjør Danmarks midtstopperpar sammen med Simon Kjær.

Når vi spørs landslagssjef Åge Hareide er han ikke så positiv som Christian Eriksen og Andreas Christensen til VAR-systemet:

– Jeg synes det fjerner litt av sjarmen ved fotball når det får så eksakte utslag og straffer. Når dommeren først gjør feil og det likevel blir straffe. Vi opplevde det mot Peru. Det blir rettferdig, men jeg tror det tar tid å venne seg til det.

– Vi mister debatten om dommeren er god eller ikke. Det menneskelige å feile tilhører fotballen. Fotballen er på mange måter basert på feil.

Hareide snur seg og fortsetter:

– Hvis alle var perfekte i fotball, ville det bli dødskjedelig å se på. Det er feilene i fotball som gjør det spennende å se på.

Åge Hareide må unnvære William Kvist, som er dratt hjem med ribbeinsbrudd, mot Australia. Der setter han inn Lasse Schöne.

– Det kan bli et par bytter i forhold til Peru-kampen, sier han.

Det spekuleres også i om Danmarks norske landslagssjef vraker Pione Sisto mot Australia. Den lille tryllekunstneren på kanten har hatt trøbbel med å få kaninen opp av hatten de siste kampene. Kanskje velger Hareide å benke Sisto og bruke ham som joker utover i kampen mot Australia.

Når en journalist som har tatt turen til Russland fra «down under», spør Hareide om hva han frykter mest med Australia, svarer han:

– Laget. Australia er et lag som spiller med hjertet.