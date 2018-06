MØRK BORTEFORM: Vadim Demidov (til venstre) og Molde var sjanseløse da Daniel Chima Chukwu og Molde skrudde på turboen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Frustrert Demidov etter nytt bortetap: – Vi fortjener å ligge under streken

Publisert: 23.06.18 19:49 Oppdatert: 23.06.18 20:09

FOTBALL 2018-06-23T17:49:17Z

(Molde–Stabæk 3–0) Da Fredrik Aursnes sleivet et innlegg i krysset bak en overrasket Mande Sayouba var det over og ut for Stabæk. Bærum-laget gikk på sitt sjette bortetap mens Molde legger press på Rosenborg.

Molde og Ole Gunnar Solskjær har måttet tåle kritikk etter vårsesongen og spesielt etter forrige rundes bortetap mot nabo Kristiansund . Men lørdag svarte de med å sende dumpekandidat Stabæk hjem som slakt.

Nå har Molde kun ett poeng opp til Rosenborg på bronseplass før trønderne søndag møter Vålerenga.

– Molde fortjener å ligge lenger oppe, og vi fortjener å ligge under streken, konkluderte Stabæk-stopper Vadim Demidov tydelig oppgitt til Eurosport i pausen.

Da hadde Molde stort sett fått gjøre som de ville og de ledet allerede 2–0.

– Innlegg som går i mål

Det startet verst tenkelig for Stabæk da Mande Sayouba lot seg lure av Fredrik Aursnes som etter ti minutter skrudde et frispark opp i motsatt kryss.

Målvakten så ut til å forvente et innlegg, og Molde-spilleren innrømmer også at det var planen.

– Det er vel et innlegg som går i mål, sa han til Eurosport i pausen.

Fire minutter senere fikk Molde-spillerne gjøre nesten som de ville foran Stabæks mål og Daniel Chima Chukwu takket for muligheten ved å spille Eirik Hestad på åpent mål. Dermed kunne Molde-spilleren enkelt doble ledelsen.

Stabæk, som ennå ikke har vunnet på bortebane, hang rett og slett ikke sammen i første omgang på Aker Stadion.

Moström satte spikeren i kisten

Etter pausen så det litt bedre ut, men Molde var likevel nærmest. Aller nærmest, uten å score, var Chukwu som bredsidet ballen rett i sveisekanten i krysset på hel volley.

Spikeren i kisten kom på overtid da innbytter Mattias Moström fikk masse rom i en kontring og sikkert trillet 3–0 inn bak Sayouba.

Til tross for en overbevisende prestasjon vil ikke målscorer Hestad gå med på at lørdagens seier var noe svar på tiltale etter tapet forrige runde.

– Jeg vil ikke si det er svar på tiltale å vinne én hjemmekamp mot Stabæk. Vi skal vinne denne kampen, sier han til Eurosport etter at de tre poengene er i boks.

Nå venter serieleder Brann borte i neste kamp for Molde, mens Stabæk får besøk av Haugesund hjemme.