Giroud lettet etter sitt første mål i Chelsea-trøya

(Chelsea – Hull 4–0) Adama Diomandé (28) og Hull fikk bank da Olivier Giroud (31) åpnet målkontoen for Chelsea i FA-cupens femte runde.

Franskmannen spilte sin tredje kamp under Antonio Conte etter overgangen fra Arsenal i januar . Han imponerte på topp for blåtrøyene med ett mål og to målgivende pasninger.

– Jeg ventet bare på det. Jeg har hatt et par gode sjanser i tidligere kamper, men det var viktig for meg å få det første. Det gjorde meg lettet, sa Giroud til BT Sports etter kampen.

Girouds aller første mål for Chelsea kom etter 42 minutter. Debutanten Emerson dro seg ned til dødlinjen og la lavt inn foran mål.

Der dukket Giroud opp på beste goalgetter-vis og tuppet ballen mellom bena på Hull-keeper David Marshall til 4–0.

Mannen som scoret 105 mål på 235 kamper for rivalen Arsenal, er dermed igang for blåtrøyene.

– Det var en god kamp, ikke bare av meg, men av hele laget. Jeg fikk nesten hat-trick, men det viktigste var seieren, sa Willian ifølge BBC.

Seieren var som en generalprøve å før møtet med Barcelona i Champions League på tirsdag.

– Det var en positiv kveld for oss fordi vi hadde muligheten til å hvile viktige spillere, sa Conte, som blant annet hadde latt Eden Hazard, N'Golo Kante og Thibaut Courtois være hjemme, mens Alvaro Morata ble henvist til benken fra start.

– Samtidig så jeg spillere i god form, så jeg har flere alternativer. Nå har vi tre dager på å finne ut hvilke spillere som blir best mot Barcelona, fortsatte italieneren.

Contes menn har slitt etter årsskiftet, et halvt år etter forrige sesongs suverene seriemesterskap. Laget røk ut mot Arsenal i ligacupen, og 0–3-tap mot Bournemouth og 1–4-tap mot Watford gjør at Chelsea nå kjemper for å sikre seg en topp fire-plass i serien.

– Vi tapte to kamper på slutten av en vanskelig periode. Nå er selvtilliten tilbake. Men det venter store kamper de neste to ukene og vi må være sterke. Barcelona, Manchester United og Manchester City: vi er klare, avsluttet Conte.

Adama Diomandé spilte hele kampen for Hull som ving.

