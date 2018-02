BLIR I STABÆK: Ohi Omoijuanfo takket nei til en overgang til Kina. Her signerer han ny kontrakt for Stabæk i mai i fjor sammen med sportssjef Inge André Olsen (t.h.). Foto: Trond Solberg / VG

Stabæk-sjef irritert på Ohi etter Kina-nei

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 26.02.18 13:20 Oppdatert: 26.02.18 14:55

Stabæk kunne innkassert en eventyrlig sum for salget av Ohi Omoijuanfo (24), som hadde tilbud om over 10 millioner kroner i årslønn. Men spissen vil ikke til Kina.

– Det ble gjort en veldig bra jobb, og det er ikke alltid norske spillere får muligheten til å ta det steget. Vi hadde en posisjon som var veldig bra for Stabæk, og som vi mente var bra for spilleren. Det er absolutt vemodig, sier sportssjef Inge André Olsen til VG.

– Er du irritert?

– Selvfølgelig. Vi har gjort masse jobb for å få til dette. Men jeg vil presisere at det er opp til spilleren, som står fritt til å velge. Men det var en bra deal for Stabæk, vi var positive og aksepterte budet, sier Olsen, som bekrefter at Ohi nå blir værende i Stabæk minst frem til sommeren.

Søndag kveld skrev Nettavisen at Stabæk takket ja til et bud på mellom 20 og 25 millioner kroner fra den kinesiske toppklubben Henan Jianye. Dette stemmer overens med VGs opplysninger.

Etter det VG erfarer, hadde spissen et stående tilbud om en årslønn på over 10 millioner kroner netto fra den kinesiske klubben.

– Hadde vært enormt viktig

VG har forsøkt å få en kommentar fra Omoijuanfo, men spissen ønsker ikke å uttale seg i forbindelse med denne saken, ifølge presseansvarlig Isabel Rodriguez. Overfor Nettavisen bekreftet han søndag at han «har takket nei til et tilbud fra en utenlandsk klubb».

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med spillerens agent Atta Aneke.

Olsen forteller at det var den norske agenten Jack Karadas som hjalp dem med å jobbe frem den mulige overgangen.

– Det hadde vært enormt viktig for oss, for vi lever av å selge spillere. Det var en veldig bra deal for oss, som ville gitt oss pusterom i lang, lang tid, sier sportssjefen.

– Hvorfor ville ikke Ohi dra?

– Det er egentlig vanskelig å svare på for min del, for vi synes det var veldig bra, og et steg opp sportslig, men det er hans vurdering som ligger til grunn. De samtalene vil jeg ikke gå inn på, sier Olsen, som mener det lå «en betydelig økonomisk pakke» klar for den norske spissen.

Sætra: – Tror det hadde vært bra

Strømsgodsets hjemvendte midtstopper Lars Sætra kjenner godt til kinesisk fotball etter å ha tilbragt 2017 i andredivisjonsklubben Baoding Rongda. Til tross for at han selv hadde en «kjempekjedelig» opplevelse etter å ha blitt flyttet ned til andrelaget etter et trenerbytte, ville han anbefalt Ohi å gripe muligheten.

– Jeg tror det hadde vært bra for ham. Det er en opplevelse, sier Sætra til VG.

I andredivisjon tjente ham rundt 3,5 millioner kroner i året, i tillegg til betydelige bonuser. Sætra tror uten tvil at Ohi ville rundet 10 millioner kroner i årslønn hvis han hadde signert for Henan Jianye.

– Han hadde nok fått mye mer enn det jeg fikk. Det er så mye penger at det er helt sykt. Det er for mye, egentlig. De gjør hva de vil. Hvis en spiller gjør det dårlig, da er det bare rett ut, så henter de en ny. De gir en enorm sluttpakke og så er de ferdig med spillerne, sier Sætra.