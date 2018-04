STOR I USA: Zlatan Ibrahimovic jubler sammen med Sebastian Lletget etter scoringen for LA Galaxy sist helg. Nå har svensken ute med et nytt utspill om VM-deltagelse i Russland til sommeren. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Zlatan i natt: – Jeg skal til VM

Publisert: 18.04.18 09:12

Zlatan Ibrahimovic gjestet talkshowet Jimmy Kimmel Live i natt. Da fortsatte han sine utspill om VM i Russland. – VM uten meg er ikke VM, sa svensken.

Da han møtte Aftonbladet etter matchvinner-scoringen mot Chicago i helgaen sa han om VM-sjansene:

– Vi får se. De øker.

Hos den populære amerikanske talkshow-verten dro Zlatan på enda litt til.

– Jeg skal til VM, ja, svarte 37-åringen på spørsmål.

Senere fikk han spørsmål om det skal skje med fotballskoene på, kom et et kryptisk svar.

– Jeg sa bare at jeg skal til VM- Om jeg sier mer kommer folk til på henge meg. Så jeg må være forsiktig med hva jeg sier. Men jeg mener at VM uten meg ikke er VM, sier han.

Ibrahimovic avslørte også at har hatt øynene på Los Angeles i flere år. Noe som skal ha vært forklaringen på den noe breiale helsides annonsen i LA Times da overgangen til LA Galaxy var klar i mars: «Kjære Los Angeles, værsågod».

– Jeg ville gi byen en gave. Jeg tenkte lenge og en dag kom jeg på at jeg skulle gi dem meg selv, forklarer Zlatan som har scoret tre mål i sine to første kamper for klubben.

– I Europa er fotball enormt stort. Uansett hvor jeg har vært så blir folk blitt gale. De sa at det skulle være roligere i LA, at jeg skulle kunne gå rundt på gatene. Men jeg har hatt fullt opp- Og det er min egen feil, spiller man som meg så...

Zlatan fikk svenskene til å tro at han var så godt som klar for sommerens VM. Det var bare et PR-stunt.

«Sjansen for at jeg spiller VM er skyhøy», meldte Ibrahimovic på Twitter. Og dermed var sirkuset rundt den svenske superstjernen i gang. Igjen.

For Sverige kvalifiserte seg som kjent til sommerens VM uten Ibrahimovic. Siden det skjedde er det blitt spekulert i om Sveriges største fotballspiller blir med til Russland når VM starter.

Her gjør Zlatan det igjen - matchvinner mot Chicago Fire

Men så var det bare tull. Eller et PR-stunt for hans spillselskap.

Han avslørte det selv på Instagram mandag.