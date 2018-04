VEMODIG: Mads Hansen tror det blir rart å følge Mjøndalen fra TV-skjermen. Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Mads Hansen legger opp: - Skjønner at timingen er rar

Publisert: 27.04.18 15:00

OBOS-ligaen er godt i gang, men nå må opprykkskandidat Mjøndalen klare seg uten Mads Hansen (34). Spårtsklubben-profilen legger skoene på hylla.

– Jeg skjønner at timingen er rar.

Det sier Mads Hansen til VG. OBOS-ligaen 2018 er fire runder gammel, opprykkskandidat Mjøndalen har seks poeng (1–3–0), men må klare seg uten profilen Mads Hansen fremover. Kampen mot Tromsdalen førstkommende søndag blir hans aller siste for klubben.

– Hvorfor det?

Fakta Mads Hansen Fullt navn: Mads André Hansen Fødested: 2. februar 1984 (34 år) Klubber: Strømsgodset (2002–03), Mjøndalen (2004–10), Fredrikstad (2011–12) og Mjøndalen igjen (2013–2018)

– Først og fremst er det på grunn av motivasjonen. I hele min karriere har jeg alltid hatt noe å strekke meg etter, nye mål som har trigget meg. Nå kjenner jeg at jeg har spilt så mange år i 1. divisjon med Mjøndalen, jeg har rykket opp til Eliteserien... Jeg kommer ikke til å oppleve noe nytt i år, svarer han, og fortsetter:

– Helt siden jeg begynte å ta fotball seriøst, som 16-åring på Godsets juniorlag, har jeg aldri følt det som noe offer ikke å være med på hytteturer i helgene eller ha sommerferie. Nå tenker jeg på det, og da er det på tide å gi seg. Tanken var egentlig å fullføre kontrakten, men med de tankene jeg har nå, er det litt urettferdig over lagkompisene, trenerne og supportere som alle drar i én retning. Jeg føler det er ryddigst å gi seg nå.

Det er åpenbart at Hansen har tenkt lenge gjennom avgjørelsen. Han forklarer at han har gått med tankene i hodet i flere uker, og at den endelig avgjørelsen ble tatt onsdag etter en prat med Kenneth Karlsen (sports- og administrasjonssjef) og Vegard Hansen (trener).

– Jeg skjønner at jeg har puttet de i en litt kinkig situasjon. Timingen er rar, og jeg sa også at jeg kunne spille til sommeren eller ut sesongen om de ønsket det. Og da hadde jeg gitt alt også, men de fulgte tankegangen min, forklarer Hansen.

Nå er en epoke over for spilleren som kom til Mjøndalen for 14 år siden (hadde et opphold i Fredrikstad fra 2011 til 2012 inni der). Han beskriver avgjørelsen som «vemodig, men riktig», og ser frem til livet etter fotballen.

Hansen har allerede rukket å gjøre seg bemerket utenfor banen. Han og lagkompis Christian Gauseth gjorde humor i TV 2-programmet «2 mot 1», og siden har Hansen fortsatt med VGTV-satsingen Spårtsklubben .

– Jeg har alltid gledet meg til livet etter fotballen. Ikke fordi fotball ikke er gøy, men fordi det er masse annet som jeg er god til og vil utforske. Jeg synes det er veldig gøy å jobbe i media, og nå kan jeg gjøre det 100 prosent, sier han.

Hansen er også kjent for sine stikk i sosiale medier . Det har han tenkt å fortsette med.

– Dukker det opp noen jeg synes fortjener å bli satt på plass, gjør jeg det. Men jeg kommer nok ikke til å legge mer i det enn tidligere. Den «stillingsprosenten» kommer til å holde seg der den er, sier Hansen.

