MIDTBANEGENERAL: Ingrid Syrstad Engen i duell med Nord-Irlands Marissa Callaghan under VM-kvalifiseringskampen i Nord-Irland nylig. Foto: Jostein Magnussen

Sjefen om den nye landslagskometen: – Förbaskat god

Publisert: 20.04.18 07:00

Det er bare å merke seg navnet på Norges nye midtbanesjef, Ingrid Syrstad Engen (20).

20-åringen har bare spilt 225 minutter i tre landskamper for kvinnelandslaget, men LSK-spilleren med en fortid i Trondheims-Ørn, har rukket å imponere flere enn landslagssjef Martin Sjögren.

– Hun er bare utrolig bra. Ingrid har nettopp kommet inn i dette laget, men jeg synes vi allerede nå har en spiller i internasjonal klasse. Og hun kommer til å bli veldig, veldig god i framtiden, fastslår svensken.

Engen debuterte på A-landslaget 28. februar. Da fikk hun én omgang mot Australia i Portugal. I VM-kvaliken mot Nord-Irland nylig spilte hun 90 minutter, og hun var meget god.

– Ingrid er en «förbaskat» god spiller med ballen. Hun klarer å forflytte seg raskt, hun er løpssterk og har stor arbeidsradius - en spennende spiller, mener Sjögren og uttrykker overraskelse over at 20-åringen har tatt steget så fort via jenter 19 og noen kamper på U 23-laget.

I Lillestrøm, som hentet Engen fra Trondheims-Ørn før denne sesongen, er man mest overrasket over at trønderen er så stabil i prestasjonene.

– Akkurat som med Guro (Reiten) så visste vi jo at potensialet var der, men at hun skal prestere på et så høyt nivå så stabilt - først for oss og så med landslaget - det er overraskende, sier Hege Riise til VG.

Attesten fra LSK-treneren er ikke dårlig:

- Hun har et internasjonalt snitt i spillet, har fysikken og har bra kapasitet. På toppen har hun ork og evne til å holde oppe tempoet selv på høyt internasjonalt nivå. Så var det forflytning og kapasitet, hun er jo en boks-til-boks-spiller. Ingrid er fotballklok og ønsker å bli veldig god, men allerede nå har hun det lille ekstra.

Ingrid Syrstad Engen valgte å gå til LSK Kvinner for å satse på fotballen. Avgjørelsen har hun ikke angret på.

Vil leve av fotballen

– Jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Det har gått over all forventning. Å få sjansen med en gang her i LSK har vært veldig artig. Jeg drømte aldri om at dette skulle skje da jeg flyttet, sier Engen.

Nå har hun satt seg som mål å etablere seg på landslaget. På sikt ønsker hun å kunne leve av fotballen.

– Det har alltid vært målet. Før måtte man til utlandet for å gjøre det, men nå skjer det veldig mye positivt med kvinnefotballen i Norge så det er ikke slik at jeg føler jeg må «ut» med det første.

