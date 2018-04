KUNNE JUBLE: Stian Aasmundsen kunne juble med Benjamin Stokke, Aliou Coly og Daouda Bamba etter at han scoret mot Bodø/Glimt. Foto: Tøsse, Anders / NTB scanpix

KBK-Aasmundsen har overrasket både trener og kaptein med målpoeng

Publisert: 23.04.18 18:27 Oppdatert: 23.04.18 18:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-23T16:27:20Z

KRISTIANSUND (VG) Etter seks serierunder står Kristiansund med åtte mål. Midtbanespilleren Stian Semb Aasmundsen har vært involvert i halvparten av disse.

28-åringen signerte for Kristiansund i romjulen 2017, og har gått rett inn i Christian Michelsens startellever i alle seks Eliteserie-kampene så langt i år. Midtbanespilleren fra Tønsberg har på disse kampene notert seg for fire målpoeng (to mål og to målgivende pasninger). Da Semb Aasmundsen møtte VG etter en vakker scoring og 1–1 mot Bodø/Glimt var det blandede følelser han satt igjen med.

– Ja, for min del så har sesongstarten vært veldig fin egentlig, men scoring er ikke like artig når vi ikke vinner kampen, forteller han noe skuffet.

Likevel var det noe mer glede å spore da han kom inn på tema Eliteserien Fantasy der han selvsagt har seg selv inne på laget.

– Tilfører oss kvalitet

– Det har blitt en fin start på fantasy for min del, ja. Jeg tar jo litt dødballer, og liker å komme fremover så det har blitt ok med poeng der, sier 28-åringen med et smil, før han politisk korrekt skyter inn:

– Men det viktigste er jo at laget gjør det bra da.

Foran Aasmundsen på midtbanen er det som regel tre angrepsspillere i Kristiansunds 4–3–3 formasjon. KBK-trener Christian Michelsen svært fornøyd med at de nå også har en midtbanespiller som markerer med målpoeng.

– Det å ha målpoeng fra en midtbanespiller noe vi ikke har vært bortskjemt med her i KBK. Spissene kan spille med litt senkede skuldre når de vet at de har målfarlige spillere bak seg også, sier KBK-treneren.

Overrasket kaptein

Michelsen mener også at Semb Aasmundsen også bidrar med mye også utenfor banen. Det gjør også Kristiansund-kaptein Dan Peter Ulvestad.

– Han har kommet veldig bra inn i gruppen. Ikke bare er han bra på banen, han er en fin type utenfor også. Et veldig fint tilskudd til troppen vår rett og slett, sier han.

– Hadde du forventet at han skulle levere målpoeng slik som han har gjort?

– Nei, det hadde jeg ikke. Jeg tenkte mer at han er en som skal styre spillet, men han må nå bare fortsette slik her, sier den rutinerte midtstopperen.