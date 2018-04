Liverpool på vei til finale etter Salah-show mot gamleklubben

(Liverpool-Roma 5–2) Liverpool virket klare for Champions League-finale etter storspill fra Mohamed Salah (25) mot tidligere lagkamerater. Men Roma tente et lite håp med to sene mål.

Sannsynligvis angrer Roma på at de solgte kantspilleren for 42 millioner euro før sesongen nå. Englands beste fotballspiller var eksepsjonell igjen da Liverpool ydmyket Roma i første semifinale.

– Han er fantastisk og det kan alle se, sier Virgil van Dijk; Liverpool-stopper, om Salah.

Men etter at Salah ble tatt ut kvarteret før slutt på stillingen 5–0, tente Roma et lite håp før returen neste onsdag på Olimpico.

– Vi scoret pene mål, men å slippe inn to mål på de siste femten er ikke akseptabelt. Vi må evaluere de nøye, for det kan ikke skje. Men vi spiller en god kamp, melder van Dijk i intervju vist på Viasat.

– Det føltes ut som vi hadde full kontroll, men vi ga bort to mål. Du kan ikke gjøre det i Champions League , sier kaptein Jordan Henderson ifølge BBC .

Roma-spiss Edin Dzeko utnyttet en blemme fra Dejan Lovren ni minutter før slutt. Like etter satte Diego Perotti et straffespark i krysset.

Trenger nytt mirakel

På tampen hadde Dzeko og Perotti hver sin mulighet til å score enda et mål for Roma. Italienerne må nå håpe på et nytt mirakel og 3–0 som de klarte i kvartfinalen mot Barcelona .

– Vi er atleter. Det er ikke tapt ennå. Vi vil prøve å snu dette til siste øyeblikk. La oss ikke glemme historien som fikk oss hit, sier Federico Fazio, Roma-forsvarer, til Mediaset.

Roma har ikke sluppet inn mål hjemme i turneringen.

– Vi kunne scoret mer, selv om det er sykt nok. Men det er irriterende at vi slipper inn de to målene, spesielt på straffen, som jeg mener ikke er hands. Det må bli takle. Jeg er ganske sikker på at vi får våre sjanser borte mot Roma også, sier manager Jürgen Klopp til Viasat.

Frem til slutten handlet det meste om Salah. Etter 36 minutter viste han sine tryllekunster. Like innenfor 16 meteren la han ballen til rette og skrudde den via tverrliggeren ved krysset og i mål.

Fakta Mohamed Salahs scoringer i 2017/18 Premier League: 31 mål på 33 kamper Champions League: 10 mål på 13 kamper FA Cup/Ligacup: 1 mål på 1 kamp

Rett før pause var han iskald alene med Alisson og ventet til brasilianeren gikk ned, før egypteren løftet ballen elegant i mål. Ved begge tilfeller valgte Salah å la være feiringen.

Tre tidlig etter pause

Målene nærmest rant videre inn i starten av andre omgang. Ti minutter etter hvilen serverte Salah ballen til Sadio Mané som var helt blank foran mål og selvfølgelig satte 3–0.

Etter 62 minutter ga han Firmino en enda enklere jobb med å sette inn 4–0. Det ble til 5–0 da Firmino headet inn corner slått av James Milner.

Kolarov i tverrliggeren

Mens midtdelen av kampen var fantastisk for Liverpool, startet og sluttet det ikke like bra.

Etter 19 minutter traff Aleksandar Kolarov tverrliggeren med et langskudd hvor Liverpool-keeper Loris Karius holdt på å kløne det til.

Minuttet før måtte Alex Oxlade-Chamberlain ut med skade. Inn kom Georginio Wijnaldum. Da ble det fart på vertene.

Sjansebonanza før pause

De siste 20 minuttene av omgangen skapte Liverpool så å si uendelig med sjanser. Liverpools angripere løp i stykker et Roma-forsvar som sto høyt.

Anfield. Mané, Salah, Dejan Lovren, Andrew Robertson og Wijnaldum kunne også scoret for Liverpool. Radja Nainggolan og Patrik Schick kom med noen farlig skudd for gjestene.

Finalen i Kiev går 26. mai.