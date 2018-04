FRUSTRERT: Antonio Conte fortviler på sidelinjen underveis i kampen mot Tottenham. Spørsmålet er hvor lenge han er Chelsea-manager. Foto: GLYN KIRK / AFP

Vialli om Conte: - Kan ikke komme seg fort nok bort fra Chelsea

Publisert: 02.04.18 06:53

Tidligere Chelsea-spiss Gianliuca Vialli (53) kjenner Antonio Conte (48) godt, og hevder at manageren har et sterkt ønske om å forlate London-klubben så raskt som mulig.

– Conte kan ikke komme seg fort nok bort fra Chelsea. Han kan ikke fordra at klubbledelsen selger og kjøper spillere uten å konferere med ham. Sannheten er at Chelsea heller vil ha en manager som er mer «klubb-mann», sa Vialli til Sky Sport Italia søndag kveld.

Da hadde han sett Chelsea tap hjemme mot London-rival Tottenham for første gang siden februar 1990. Og det sviende nederlaget betyr at Champions League-spill neste sesong bare er en teoretisk drøm.

Vialli, som spilte sammen med Conte i Juventus på 90-tallet, sier han er sikker på at landsmannen forlater klubben til sommeren - ett år før kontrakten hans går ut. Han er sikker på at Conte finner seg en ny klubb:

– Enten det er det italienske landslaget eller PSG, så finner han en klubb han kan begynne å vinne noe viktig igjen, sier Vialli som selv var spiss i Chelsea fra 1996 og frem til han la opp i 1999.

Conte tok over Chelsea sommeren 2016, og ledet laget til ligagull på første forsøk. Men denne sesongen har det gått tyngre, og den italienske sjefen har virket svært frustrert over situasjonen i klubben.

Etter tapet for Tottenham fikk han nok en gang spørsmål om fremtiden nå som klubben kan glemme en topp fire-plassering og Champions League neste sesong.

– Nei, jeg er ikke bekymret. Helt ærlig mener jeg at jeg og spillerne gir alt denne sesongen. Vi jobber veldig hardt for å gjennomføre en god sesong, men når alt kommer til alt så får vi det vi fortjener. Det betyr at verdien vår er dette, sa Conte på pressekonferansen i går.

– Jeg er lei av å gjenta meg selv denne sesongen. Jeg har mine meninger, men jeg holder dem for meg selv. Jeg vil ikke skape problemer, la han til.

Chelsea har nå åtte poeng opp til Tottenham på fjerdeplass, med syv kamper igjen å spille. Laget røk ut mot Barcelona i Champions League , og har nå «bare» FA-cupen igjen som kan vinnes denne sesongen.

Contes menn møter Southampton i semifinalen om tre uker, og en eventuell finale blir mot vinneren av oppgjøret mellom Manchester United og Tottenham.

Så gjenstår det å se om cupen har noe som helst å si for Contes fremtid.

