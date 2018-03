1–0! Sigurd Rosted stusser en corner vakkert i mål. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Debutanten Sigurd Rosted avgjorde da Norge vant igjen

Publisert: 26.03.18 20:56 Oppdatert: 26.03.18 21:10

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-26T18:56:07Z

ELBASAN/OSLO (VG) (Albania-Norge 0–1) Lars Lagerbäck kan notere seg for Norges andre seier på fire dager. Innbytteren Sigurd Rosted stusset en corner i nettmaskene - i sin første kamp med flagget på brystet.

– En følsom og fin stuss. Den er langtfra ferdigscoret, sa TV2s ekspertkommentator Drillo om seiersmålet mot Albania.

Hjørnesparket ble lagt av Mohamed Elyounoussi, Rosted møtte ballen ved første stolpe og headet i mål fra tre-fire meters hold. Da var det spilt i 70 minutter.

– Det var ufattelig deilig, kanskje skulle jeg ha satt en til også, sa Rosted til TV2 etter matchen.

Seier på bortebane var akkurat hva Lagerbäcks utvalgte trengte. Det har de ikke klart tidligere under svenskens ledelse - hvis vi ser bort fra lilleputten San Marino.

To seirer i mars er også verdt å merke. Det er vanligvis en mareritt-måned for norsk fotball.

– Jeg synes vi har gjort en bedre kamp enn mot Australia, sa Drillo da ti minutter gjensto.

– Det er to godkjente kamper mot middels bra motstand, fortsatte Egil Olsen.

– Det er deilig å få være med på dette. Hele gruppen er positiv, sa Sigurd Rosted til TV2.

Norge var nærmere både 2–0 og 3–0 enn Albania var utligning.

Landslagssjefen hadde gjort fem endringer fra seieren mot Australia, og Martin Ødegaard spilte fra start som høyrekant.

– Han får godkjent og vel så det. Han har gjort klare steg defensivt, sa Drillo på TV2-sendingen da Ødegaard ble byttet ut 20 minutter før slutt.

– Jeg synes han gjør en god kamp. Martin fortjener en plass i troppen, sa Lagerbäck.

Ola Kamara, som scoret tre ganger mot Australia, var uaktuell på grunn av kneskade. Kristoffer Ajer spilte midtstopper sammen med Tore Reginiussen fredag mot Australia, i Albania var 19-åringen i par med Håvard Nordtveit - og så med Sigurd Rosted den siste halvtimen. Det er ingen tvil om at Lagerbäck vil satse på Celtic-stopperen.

– Det er alltid positivt å vinne, og særlig på bortebane, sa Lars Lagerbäck til TV2 etter kampen.

Han var opptatt av at laget skulle klare å spille klokt på slutten, slik at de rodde i land seieren. Det klarte de.

Bjørn Maars Johnsen kom alene igjennom før det var gått tre minutter, men skuddet gikk 20 centimeter utenfor stolpen.

Omtrent samtidig åpnet alle himmelens sluser seg over Elbasan Arena. Norge hadde fullstendig kontroll defensivt, vant gang etter gang ballen - og la press på Albania.

– Det er moro å se gode initiativ. Dette er et landslag det kan bli morsomt å følge fremover, sa eks-landslagssjef Drillo som TV2s ekspertkommentator.

Etter en halvtime hadde Norge en ny bra sjanse da Mohamed Elyounoussi ble spilt igjennom, avsluttet på direkten med venstrebeinet - men skuddet fra skrått hold ble reddet av keeper.

– Hadde han satt den i lengste hjørnet, hadde den gått inn, mente Drillo.

Ørjan H. Nyland hadde fått sjansen mellom stengene, men fikk aldri muligheten til å vise hva han duger til 1. omgang. Til det var Norge for overlegne.

Kamer Qaka fra Brandbu måtte si takk for seg rett før pause etter et litt ublidt møte med Markus Henriksen.

– Vi har to store sjanser og et par nesten-muligheter. Jeg er veldig kompakt i forsvarsspillet. Vi styrer kampen totalt, sa assisterende landslagssjef Per Joar Hansen til TV2 i pausen.

Omar Elabdellaoui kom inn for Jonas Svensson i pausen, og 2. omgang var bare fire minutter gammel før Norge fikk en god målsjanse. Tarik Elyounoussi stakk i bakrom, fikk ballen og fyrte løs - men en albansk forsvarer klarte å blokkere.

Det norske laget tok fullstendig kommandoen etter sidebytte og skapte stadig halvsjanser - men Drillo advarte mot en albansk kontring. Og rett etterpå fikk superspissen Armando Sadiku Albanias første sjanse i matchen. Headingen gikk imidlertid over.

Etter 56 minutter hadde Norge en dobbeltmulighet: Først spilte fetter Mohamed Elyounoussi gjennom Tarik, men keeper reddet. Birger Meling headet på returen, men ballen gikk i nettveggen.

Albania kom seg etter hvert lenger fremover på banen og hadde et par halvsjanser - men da kom også Norges 1–0-mål etter 70 minutter.

I det 89. minutt burde Mohamed Elyounoussi ha lagt på til 2–0, men mutters alene med målmannen, misset østfoldingen. Norge fikk ytterligere to muligheter på returen, men klarte ikke å utnytte disse sjansene heller.

Denne artikkelen handler om Herrelandslaget fotball