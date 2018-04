EKSPERT: Lise Klaveness skal være ekspert for NRK under fotball-VM i Russland til sommeren. Foto: Marius Knutsen

Klaveness blir Norges første kvinnelige VM-kommentator: – Jeg stålsetter meg for kritikk

Publisert: 12.04.18 21:26

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-12T19:26:40Z

Lise Klaveness (36) blir sendt til sommerens fotball-VM i Russland av NRK. Dermed blir hun Norges første kvinnelige ekspertkommentator på jobb til stede under et herre-VM.

– Det er veldig stas. Jeg synes det er et privilegium. Det er veldig, veldig gøy. Personlig synes jeg kvinne-VM og alle mesterskap har sine sider. Men fotball-VM er stort på en annen måte. Herre-VM er det største jeg har vokst opp med, sier Klaveness til VG.

Hun takker NRK for muligheten.

– Det er viktig å bryte barrierer. Det har vært paradoksalt. Det er den mest populære idretten for kvinner. Derfor er det viktig at vi bryter slike barrierer: første kvinnelig trener, leder, ekspert og kommentator. Men jeg tenker ikke på at jeg er kvinne, forteller tobarnsmoren som også jobber som advokat.

Stålsetter seg

Den tidligere landslagsspilleren er innstilt på at det kan komme reaksjoner – fordi hun er kvinne.

– Jeg er forberedt på det, men jeg har jobbet lenge som fotballekspert og tror folk er vant til at jeg roter rundt «der». Samtidig når fotball-VM så bredt. Jeg vet ikke om det vil bli noe tema, men jeg liker å være forberedt. Jeg stålsetter meg for det og at det kan komme kritikk fordi jeg er kvinne. Det er jævlig når det kommer, men jeg vil være forberedt slik at jeg kan prelle det av meg, sier Klaveness.

Svenske Malin Swedberg var banebrytende da hun kommenterte EM i 2004 for SVT. Argentinske Viviana Villa skal fungere som ekspert for Telemudo til sommeren, mens BBC sender Jacqui Oatley østover.

Uansett er det ikke å bryte barrierer Klaveness tenker mest på.

– Det er første gang jeg skal til herre-VM. Det blir stort for meg. Det er hovedtanken min. Jeg føler meg veldig heldig, sier bergenseren.

Spania

– Hva er ditt beste VM-minne?

– Jeg er litt Spania-fan. Da Spania vant i 2010 var stort for meg. Det største for meg var nok VM i 1994 med Norge. Jeg satt oppe på natta med maling i ansiktet som 13-åring og så kampene med pappa. Det er magiske barndomsminner.

– Hvem vinner VM?

– Si det. Du kan aldri avskrive store nasjoner som Spania og Tyskland. Brasil synes jeg også har blitt mye bedre siden sist VM. Det er så mange spennende lag. Argentina pleier også å være bra, mens Frankrike svikter ofte litt når det gjelder. Jeg tenker Spania, men det er ikke sikkert jeg her helt objektiv og leter etter gode sider ved dem, svarer Klaveness.

England

England er en populær nasjon blant fotballinteresserte nordmenn. Dessverre for dem det gjelder tror Klaveness at britene må leve med minnene fra 1966.

– Jeg er litt farget av historien. Det går ikke så bra når det gjelder. England har gode spillere, men jeg tror de vil knele for presset igjen.

Egil «Drillo» Olsen skal også være ekspertkommentator for NRK under sommerens VM. Mesterskapet spilles i Russland fra 14. juni til 15. juli. NRK og TV 2 deler på rettighetene i Norge.

Denne artikkelen handler om Lise Klaveness

Fotball-VM

NRK