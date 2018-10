Abdellaoue moste Lillestrøm og sendte Strømsgodset til cupfinale

FOTBALL 2018-10-31

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Lillestrøm 3–0) Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen (51) snudde seg bort, men kunne spart seg nervene. Hat trick-helten «Mos» løftet straffen i mål – og sendte Strømsgodset til cupfinale.

Publisert: 31.10.18 21:49 Oppdatert: 31.10.18 22:45

– Jeg skjønte at kampen kom til å bli avgjort hvis vi scoret der. Så jeg kunne like godt stå den veien. Og jeg er glad jeg ikke så på da jeg så reprisen, for jeg synes den var litt nærme keeperen, sier «BP» til VG.

– Jeg føler at jeg hadde kontroll på den, kontrer cuphelten Mustafa Abdellaoue, som altså scoret alle målene i 3-0-seieren over Lillestrøm onsdag kveld.

Bare minutter etter sin egen klassescoring, som inneholdt én berøring med brystkassen og en knallavslutning i nettaket, sto Mustafa «Mos» Abdellaoue med ballen foran seg igjen. Kula lå på straffemerket og Godset-trener «BP» turte ikke å se i den retning.

– Tungt

Men det sa bare «pang». 2–0. Og jubelbrølet på intime Marienlyst var akkurat det Strømsgodset-treneren ventet på. At han gikk glipp av et vakkert straffespark får så være. For «Mos» hadde mer å gi. Han løp også inn 3–0 mot slutten av andre omgang.

Drammen-klubben er dermed i sin åttende cupfinale, og kan bli mester for sjette gang.

«Mos»har hatt en sesong i skyggen av Marcus Pedersen, med kun to scoringer i ligaen, men i cupen er han helt konge. Først matchvinner i kvartfinalen borte mot Haugesund, så en spissoppvisning mot LSK i semifinalen.

– Det har vært tungt i serien. Vi har tapt en del kamper før vi slo Vålerenga sist. Og det blir tøft fremover. Men i de siste kampene føler jeg at vi har fått flyten og at vi kjemper sammen, sier Godset-spissen.

Nå får han mulighet til å kopiere broder «Moa», som ble cupmester med Vålerenga for ti år siden. Oslo-klubben slo den ferske seriemesteren Stabæk 4–1 i 2008 – og kanskje er det også en nybakt seriemester som står på motsatt side på Ullevaal 2. desember. Rosenborg og Start skal gjøre opp om det på Lerkendal torsdag.

– Han har fortalt meg mye om den cupfinalen. Det var en syk kamp, sier han. En cupfinale er noe man bare må glede seg til og nyte. Det er noe jeg har hatt lyst å oppleve. Nå får jeg muligheten. Det er deilig.

Strømsgodset fulgte opp 2-0-seieren over Vålerenga lørdag med en bunnsolid prestasjon i flomlyset på Marienlyst onsdag. Hjemmelaget styrte kampen fra første spark på ballen, og selv om det bare var halvfarligheter fra distanse i første omgang, så ble det hele mer potent utover i annen omgang.

Lillestrøm lå bakpå og skapte fryktelig lite. Nå handler alt om å berge plassen for romerikingene. For Strømsgodset blir det også litt cupmoro å se frem til.

