José Mourinho må tåle en ny dose kritikk etter 0–1 mot Juventus på Old Trafford.

Deila fillerister Mourinho etter Juventus-tapet: – En skam

FOTBALL 2018-10-24T01:35:35Z

Vålerenga-trener Ronny Deila fyrte på alle plugger i Viasat-studio etter kampen - og får støtte av blant andre Paul Scholes og Rio Ferdinand.

Publisert: 24.10.18 03:35

– Når du går ut på Old Trafford og det er Manchester United som spiller, da skal du gå i strupen (på motstanderen). I stedet legger de seg bakpå og presser lavt, det er en hån mot alle som ser på, sa Ronny Deila i Viasat-studio etter kampen.

Han går hardt ut mot Mourinhos menn, som tidvis ble utspilt mot Juventus i kampen der denne scoringen til slutt ble avgjørende:

– De gisper etter luft, for det er så lenge mellom hver gang de har ballen, utbryter han i sin tirade.

Litt senere blir José Mourinhos intervju etter kampen vist, og han legger mest vekt på å lovprise motstanderen Juventus, især stopperparet Leonardo Bonucci og Giorgio Chiellini. Men heller ikke den tilnærmingen får Deila til å trekke på smilebåndet.

– Det er nesten å gjøre skam på Manchester United. Hvis du mener dette er bra prestasjon, og at Juventus er så mye bedre, må du se på hva du gjør, for han har holdt på en god stund, sier Deila om Mourinho, som nå leder United på tredje året.

Han mener Mourinho vil bli gjennomskuet til slutt, fordi «alle ser at de ikke spiller bra».

Byrival Manchester City fikk på sin side en liten målfest:

Usikker på Mourinho

Viasat-profilen Roar Stokke er på sin side usikker på om Mourinho har det som skal til for å snu den svake Manchester United-trenden, som nå lyder på én seier de siste syv tellende kamper.

– Han klarte det ikke i Real Madrid eller Chelsea, når motgangen startet der. Det store spørsmålet er, tror spillerne på ham, sier han retorisk til VG.

Den mangeårige kommentatorprofilen mener kveldens resultat er blytungt for klubben, at det er bekymringsfullt at de ikke klarer å styre kampen på det som skal være deres fort. Men noen krise mener han det ikke er helt ennå:

– Men den manglende utviklingen under Mourinho er bekymringsfull. De er sjanseløse i Premier League og har fått hjelp av svake Valencia i Champions League , sier han, om mannen som virkelig kokte over i lørdagens kamp mot Chelsea:

Hav av forskjell

Og Paul Scholes, som sitter i studio til BT Sport, mente det var et osean av forskjell mellom de to lagene.

– Juventus utklasset United i hver eneste del av spillet. Det er et enormt gap i klassen til de to lagene, og du blir litt flau av å se på United. De virket å akseptere det, og det var trist, sier Scholes i studio.

Også Rio Ferdinand, tidligere lagkamerat med Scholes i nettopp Manchester United, ble skuffet over Uniteds prestasjon.

– Det var menn mot gutter her. United har ingen samhandling, ingen muligheter når de har ballen. Og de kom ikke ut av startblokkene i det hele tatt, sier han.