SUKSESS: Åge Hareide har ikke tapt en dansk landslagskamp på over to år. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Hareide fra utskjelt til historisk: – Vanskelig å overbevise danskene om at nordmenn kan noe som helst

FOTBALL 2018-10-17T09:09:44Z

Etter 22 kamper og mer enn to år uten tap har Åge Hareide (65) nå det høyeste poengsnittet blant danske landslagstrenere i moderne tid.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 17.10.18 11:09

Tirsdagens 2–0-seier i privatlandskampen mot Østerrike gjør, ifølge Ekstra Bladet , at nordmannen står med et poengsnitt på 1,90 per kamp siden han ble sjef i desember 2015 – hvis man regner med at både tellende kamper og privatlandskamper gir tre poeng for seier og ett poeng for uavgjort.

Han sniker seg så vidt forbi den avdøde trenerlegenden Richard Møller Nielsen, som ledet Danmark til EM-gull i 1992.

– Du og Ekstra Bladet trodde i hvert fall ikke på meg. Det er helt sikkert, sier Hareide etter at avisen legger frem det historiske poengsnittet for ham.

Den danske skepsisen har VG også skriftlig bevis på: I desember 2015, da Hareide ble presentert som dansk landslagssjef, uttalte sportssjef Allan Olsen i den danske storavisen følgende i et intervju: «For meg fremstår han ikke som riktig mann til å gjenreise Danmarks fotballstolthet. Jeg syns det er svært bekymringsfullt.»

– Det var vel en generell skepsis til nordmenn og fotball i Danmark, selv om Ståle Solbakken har fantastisk suksess i FC København. Og selv om vi også har gjort det bra, er det likevel vanskelig å overbevise danskene om at nordmenn kan noe som helst. Spesielt fra visse deler av pressekorpset var det skepsis, sier Åge Hareide til VG morgenen etter seieren over Østerrike.

Se Sportsnyhetene med høydepunkter fra storkampen Frankrike - Tyskland og Norges seier over Bulgaria:

Sportssjef: – Tar virkelig hatten av

Nesten tre år etter ansettelsen har Hareide ledet danskene til åttedelsfinale i VM, der de tapte på straffer mot Kroatia, og nå står han altså med tidenes beste poengsnitt.

– Det betyr alltid noe for en trener å kunne lykkes med noe. Det er godt, erkjenner Hareide.

– Hva skal jeg si? Jeg tar virkelig hatten av for det arbeidet han har gjort. Det er veldig, veldig flott, og det er imponerende. Rekken med kamper uten tap er helt enestående, sier Ekstra Bladets sportssjef Allan Olsen til VG.

– Mener du at han nå har gjenreist Danmarks fotballstolthet?

– Ja, det er han jo. Fordi han løste oppgaven med å få Danmark til VM. Det var forventningen og kravet, så derfor kan man si at han har gjenreist landslagsfotballen, sier Olsen, som likevel ikke er helt Hareide-frelst.

Her røres Åge Hareide til tårer når han mottar hederspris:

Kritikk av spillestilen

Han påpeker at Danmark har spilt fire 0–0-kamper i år, og tror Hareide fortsatt må kjempe mot forventningene fra det danske fotballpublikumet.

– I Danmark vil vi gjerne se en type fotball som vi kan identifisere oss med. Skal vi kunne det, så må vi være dyktigere offensivt. Klarer han å få til det, så legger han hele Danmark ved sine føtter. Jeg er ikke helt imponert over måten Danmark spiller på under Hareide, og det har vært mye kritikk om at de spiller primitivt og enkelt. Der synes jeg ikke han har utviklet landslaget, sier Olsen.

Selv forstår ikke nordmannen kritikken av spillestilen.

– Nei, det forstår jeg ikke. På den internasjonale scenen har det blitt jevnt og tøft på alle nivåer. Alle lag er godt organiserte, så vi er nødt til å ha det på plass for å komme noen vei, og da vil det noen ganger være vanskelig å vise en briljant angrepsstil. Det er synd, for man vil gjerne være underholdende, men det handler om å vinne fotballkamper, og da må man vinne med de midlene man har. Det må folk prøve å forstå, men det er vanskelig å få dem til å forstå det, sier Åge Hareide.