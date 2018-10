FÅR TYN: Real Madrid-stjernen Gareth Bale gjorde ingen god figur i El Clásico mot Barcelona. Foto: Albert Gea / Reuters

Bale og Madrid-stjernene får huden full: – Tror de kan gjøre hva de vil

Real Madrid-trener Julen Lopetegui (52) får trolig sparken innen kort tid, men spillerne slipper ikke unna kritikken etter klubbens katastrofale sesongstart.

Publisert: 29.10.18 14:07 Oppdatert: 29.10.18 14:48

Etter søndagens ydmykende 5–1-tap mot Barcelona, som spilte uten Lionel Messi, ligger hovedstadsgiganten på niendeplass i LaLiga – med kortere avstand til nedrykksstreken (seks poeng) enn til tabelltoppen (syv poeng).

Et samstemt spansk pressekorps melder at tidligere Chelsea- og Juventus-sjef Antonio Conte vil erstatte Lopetegui som Real Madrid-trener innen svært kort tid, men det er ikke bare 52-åringen som får skylden for klubbens krisesituasjon.

Det gir storavisen Marca klar beskjed om på sin forside mandag: «Det er ikke bare Julen sin skyld», skriver de på en helhvit og dramatisk førsteside.

Avisen gir strykkarakter på børsen til samtlige Real Madrid-spillere unntatt fire: Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Marcelo og Luka Modric «slipper unna» med én stjerne av tre mulige.

– En fantasi om at Bale er en verdensstjerne

En av spillerne som får mest tyn etter fiaskoen i El Clásico, er waliseren Gareth Bale, som tok over rollen som Real Madrids største angrepsstjerne etter at Cristiano Ronaldo forlot klubben til fordel for Juventus i sommer.

– Vi fortsetter å vurdere Bale basert på prisen hans. Prislappen hans (91 millioner euro) har skapt en fantasi om at han er en verdensstjerne. Men de fem siste årene samsvarer ikke med det Real Madrid betalte for ham, sier Jorge Valdano, som har vært spiller, trener og sportsdirektør i klubben, til Marca .

Her kan du se høydepunktene fra El Clásico:

Valdano er kritisk til Bale og de andre Real Madrid-stjernenes evne til å følge trenerens instruksjoner.

– Bale hadde ansvar for å følge Jordi Alba (Barcelonas venstreback), men allerede etter syv minutter klarte han ikke å konsentrere seg lenger. Da var Alba alene. I starten følger de taktikken, men så viser de sin sanne natur. De tror de kan gjøre hva de vil selv om det går imot lagets beste, sier han.

Mener Conte ikke passer

Den tidligere Real Madrid-spilleren og -lederen er skeptisk til Antonio Conte, som ifølge spanske medier er formaliteter unna trenerjobben.

– Man burde velge trener basert på spillerne man har. Uerfarne lag trenger autoritære trenere, mens erfarne lag trener vennlige trenere, sier Valdano om italieneren, som har rykte på seg for å være nådeløs i møte med stjernespillere som ikke følger instruksene hans.

Her kan du se et eksempel – da Conte ble konfrontert med påstander fra sin tidligere spiss Diego Costa:

Valdano peker på Belgias landslagssjef Roberto Martínez, som også har blitt koblet til Real Madrid-jobben, som «mer passende» til jobben.

Mandag morgen var det riktignok fortsatt Julen Lopetegui som ledet Real Madrids treningsøkt. Ifølge Marca skal dette ha kommet svært overraskende på spillerne.

