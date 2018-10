King til angrep på norske medier: – Jeg blir forbannet

FOTBALL 2018-10-10T13:19:49Z

STORO (VG) Norges hete landslagsspiss Joshua King (26) har kommet med krass kritikk mot norske medier i britisk presse. Han står for det han har sagt.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Vegard Aulstad

Publisert: 10.10.18 15:19 Oppdatert: 10.10.18 16:37

– Norsk presse leter etter overskrifter og flest mulig lesere. Da jeg var yngre, ga jeg dere mye å skrive om. Nå passer jeg litt mer på hva jeg sier. Selv om jeg ikke er helt A4, så må jeg passe litt på. Det er mye dumme spørsmål som går rundt omkring, som ikke har noe med fotball å gjøre. Men jeg får bare prøve å svare så voksent som mulig, sier King til VG.

– Den norske mentaliteten er litt rar

Med fire mål på åtte Premier League -kamper, inkludert to fulltreffere i helgen, har Bournemouth-spissen fått oppmerksomhet i britiske medier. I et nylig intervju med den engelske storavisen The Telegraph gikk King til angrep på norske medier og norsk mentalitet generelt.

– Jeg har lært å snakke mindre, for de gjør alt de kan for å blåse ting opp. Alt fra tatoveringer til hvor du drar på ferie til hvilken klokke eller bil du har. De prøver bare å stille dumme spørsmål som ikke handler om fotball. Noen ganger reagerer jeg på feil måte. Jeg blir forbannet, sier King i intervjuet.

Lagerbäck roser Joshua King:

Han kaller seg selv «veldig anti-norsk i måten jeg tenker og snakker på» – og kaller nordmenn «veldig A4, veldig enkle».

– Tingen er at den norske mentaliteten er litt rar. Rivaliseringen fungerer sånn at de ønsker at Sverige skal gjøre det bra. Det er ikke som når Skottland kommer til England. I Norge er ski den største sporten. Når vi spiller mot Sverige, er det ikke et ekte hatforhold, det er mer broderlig. Jeg har spilt mot Sverige og jeg følte ikke noe hat. Det er så mange svensker som jobber i Oslo, sier Romsås-gutten til The Telegraph.

– Veldig mange dumme spørsmål

Overfor VG utdyper King uttalelsene i britiske medier:

– Jeg synes det er veldig mange dumme spørsmål, skal jeg være helt ærlig. Men jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg gjør jobben min på banen, dere gjør jobben deres med å stille spørsmålene.

Han sier at han spesielt «ble forbannet i sommer» og sikter til intervjuer der han hadde uttrykt misnøye med sin egen rolle i Bournemouth , som han mener ble feil videreformidlet av norsk presse.

– Jeg er «klovnen» for dere i mediene fordi jeg uttrykker det jeg har på hjertet og sier hva jeg mener. Men av og til må man passe på, for vi vet at dere er litt sluere, sier King.

– Du sier du mener nordmenn er «A4» og kaller deg selv «anti-norsk». Kan du utdype?

– Faren min er fra Gambia og jeg er oppvokst på Romsås, så jeg er ikke noen typisk A4 nordmann. Men jeg er selvfølgelig stolt nordmann, moren min er jo norsk, jeg er stolt av å være fra landet og kommer sikkert til å flytte tilbake hit etter fotballen. Men jeg er bare annerledes, og det må jeg få lov til å være, sier Bournemouth-spissen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck fikk på onsdagens pressekonferanse spørsmål om hvordan han mener King er som type, med bakgrunn i uttalelsene hans om seg selv og nordmenn.

– Han flyttet til England da han var 15–16 år, så man kan ikke si at han er typisk «nordbo», for å si det sånn. Jeg liker ham, han er våken og vet hva ting handler om. Man har truffet en del sånne spillere tidligere. Jeg liker ham. Og så har han sine sider, som alle mennesker har, sier svensken.

Tarik Elyounoussi tar lagkameraten og kompisen King i forsvar:

– Mange oppfatter ham kanskje som en arrogant spiller, men han er en veldig fin fyr, egentlig, bare man lærer å kjenne ham. Vi må bare holde ham i godt humør, det er min og Omar (Elabdellaoui) sin oppgave.