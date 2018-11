SERIEMESTERE 2017: Rosenborg og LSK Kvinner. Foto: NTB SCANPIX / VG

RBK-spillernes snittinntekt er høyere enn LSK Kvinner-spillernes samlede inntekt

FOTBALL 2018-11-12T17:47:11Z

LSK Kvinner og Rosenborg kunne begge juble for seriegull i 2017, men bare én av spillertroppene kunne gå smilende også til banken.

Publisert: 12.11.18 18:47

LSK Kvinner har i en årrekke vært det soleklart mest profesjonaliserte kvinnefotballaget i Norge, og det har gitt uttelling også på banen.

Fem strake seriemesterskap har det blitt på gultrøyene fra Lillestrøm , og i år er laget klar for en historisk kvartfinale i Champions League .

116.880 kroner

Den sportslige suksessen er imidlertid ikke lik penger i kassa. Det kommer klart frem av skattelistene.

Ut fra listene kan vi lese at 2017-troppen til LSK Kvinner hadde en inntekt på totalt 2.337.598 kroner (se nederst i saken). Elleve spillere hadde over 100.000 kroner i inntekt, ni står bokført med mindre, og én står oppført med bare én krone i inntekt.

Det gir en snittinntekt på 116.880 kroner.

Reiten trenger ikke millionlønning for å skape magiske øyeblikk på banen. Se bare her!

Til sammenligning var gjennomsnittsinntekten til spillerne på Eliteserie-vinner Rosenborg på 2,6 millioner kroner, altså mer enn den samlede inntekten til alle LSK Kvinner-spillerne.

Det skal sies at Nicklas Bendtner drar opp RBK-snittet ganske kraftig med sine nær 20 mill. i inntekt, og danskens inntekter stammer også fra andre arbeidsgivere enn bare RBK.

I den andre enden av Eliteserie-skalaen finner vi Sandefjord. I 2017 snittet Sandefjord-spillerne omkring 400.000 kroner i inntekt (dårligst snitt i Eliteserien 2017), men det er fortsatt nær 3,5 ganger mer enn snittet til en LSK Kvinner-spiller.

Sjekk listen: Eliteserie-spillernes inntekter for 2017

Det er verdt å påpeke at tallene ikke nødvendigvis er helt korrekte og at de ikke bare viser ren lønn fra klubben. Enkelte spillere har forlatt eller kommet til klubbene midtveis i sesongen og kan ha skattet til utlandet. Samtidig har flere av spillerne i tillegg mottatt lønn fra andre arbeidsgivere, som for eksempel nevnte Nicklas Bendtner. For LSK Kvinner-spillernes del har flere jobber ved siden av i tillegg til at en del også er studenter.

Provosert

Tallene viser likevel en klar sannhet:

Det er langt fra lukrativt å være profesjonell fotballspiller i Norge - dersom du er kvinne.

Gapet mellom kvinne- og herrefotballspillerne har vært en kjensgjerning lenge, men det provoserer uansett LSK Kvinners daglige leder Emma Helena Sørensen.

– Jeg blir provosert og lei meg, for det er et så stort gap. Jeg vet hvor hardt disse jentene jobber hver dag ... Det er urettferdig, sier hun til VG.

– Det er sikkert mye som kunne vært gjort annerledes, og det går ikke en dag uten at jeg tenker på hva vi kan gjøre for å fremme oss selv og bli mer synlige. Det går fremover, men det går tregt, sukker Sørensen.

– Må ta et knallhardt ansvar selv

Hege Jørgensen i ligaforeningen Toppfotball Kvinner forstår irritasjonen, men er klar på at det er viktig å forstå hvorfor det er slik. Det skyldes at markeds- og publikumsinntektene er langt fra like store på kvinne- som på herresiden.

– NFF har et veldig stort ansvar for pengefordelingen, men vi må ta et knallhardt ansvar selv også. Vi må jobbe for et attraktivt produkt slik at vi genererer mer penger, noe som vil bidra til bedre lønninger, sier hun til VG.

1, 2, 3 - hadeeee:

Dersom det ikke blir en bedring med tanke på lønnen på kvinnesiden, er Jørgensen klar på konsekvensene: Norge vil slite med å henge med internasjonalt, både på landslags- og klubbnivå. Hun ser imidlertid lyst på fremtiden.

– LSK Kvinner kommer nok ikke til å kunne konkurrere med de aller beste i Europa slik utviklingen er nå, men vi opplever at det er ekstremt mye som har skjedd de siste årene. Vi tror på en positiv utvikling, sier Jørgensen.

Tror på tilnærming

NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt har ingen problemer med å erkjenne at det er store forskjeller, og tror også det kommer til å være slik i flere år fremover.

– Vi får tro at med det positive som skjer på kvinnefotballsiden nasjonalt og internasjonalt, blir det en tilnærming mellom lønnsforskjellene. Når produktet kvinnefotball blir bedre, øker i verdi og genererer større interesse i det kommersielle markedet, så øker inntekten. Det er sannsynligvis eneste måten å få det til, sier han til VG.

Han mener toppklubbene på herresiden i Norge bør ta et større ansvar for satsingen på kvinner i sine nedslagsfelt, at det må kunne gå an å hente mer fra fotballens totale inntektsgrunnlag i fremtiden, og sier NFF også har et ansvar for at forskjellene minskes sammen med ligaforeningene og klubbene.

– Jeg tror helt sikkert at vi får en tilnærming på kvinne- og herresiden, men det er vanskelig å spå om tidsrammer. Tilnærmingen må skje i form av økning i ressurser på kvinnesiden, men og en omfordeling av ressursene, sier Bjerketvedt.

Så mye tjente LSK Kvinner-spillerne i 2017.

Og slik ser ligningstallene til Rosenborg-spillerne fra 2017 ut.