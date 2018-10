HENDENE FRI: Rune Almenning Jarstein på mandagens treningsøkt på Ullevaal. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norge-Jarstein har minst å gjøre i Europa

ULLEVAAL/STORO (VG) Sammen med Danmarks Kasper Schmeichel (31) har Norges Rune Almenning Jarstein hatt minst å gjøre (34) i Nations League så langt.

En sjekk av UEFAs 55 nasjoner viser at ingen slipper til motstanderen sjeldnere enn Lars Lagerbäcks Norge.

På tre kamper på nivå C i Nations League, mot Kypros, Bulgaria og Slovenia, har Norge bare fått tre skudd mot seg som har truffet mellom stengene til Jarstein. Det ene gikk inn, i 0-1-tapet mot Bulgaria i Sofia.

– Vi har fått en solid grunnmur for hvordan vi forsvarer oss. Det begynner helt på topp med spisser som jobber skjorta av seg. Det gjør det enklere for midtbanen og forsvaret. Dessuten har vi en filosofi der ting er klokkeklart. Det spiller ingen rolle hvem som spiller, sier midtbanemann Markus Henriksen.

– Grunnmuren har vi trent på i mange måneder, og den begynner å sitte. Da er det vanskelig å møte oss, tilføyer Hull-spilleren.

Klare instrukser

Danmark, på nivå B i Nations League, har det samme imponerende snittet som Norge. Irland og Wales maktet bare to skudd (ett hver) på Kasper Schmeichel på 180 minutter Nations League-fotball. Danskene slo Wales 2–0 og spilte 0–0 mot Irland, og har heller ikke sluppet inn mål.

Hviterussland er den tredje nasjonen som har fått ett skudd i snitt på eget mål, riktignok mot svake nasjoner som Luxembourg, Moldova og San Marino på nivå D i Nations League.

Det sier seg selv at det er enklere å holde motstanderen unna på nivå C og D enn på nivå A og B i Nations League, så det er ingen grunn til å tro at Norge er «europamestere» i forsvarsspill, men tallene forteller noe om den defensive tryggheten Norge har fått under Lars Lagerbäck.

– Alle vet nøyaktig hva man skal gjøre i 90 minutter pluss tillegg. Derfor er det heller ikke noe problem at det noen ganger kommer nye folk inn på laget, forklarer Even Hovland til VG.

– Akkurat som Island

Rosenborg-stopperen dannet et nytt stopperpar med Sigurd Rosted i 1-0-seieren over Slovenia, og kom fra det uten baklengs. Til tirsdagens oppgjør mot Bulgaria er Håvard Nordtveit spilleklar etter karantene.

Nordtveit forklarer det tette forsvaret slik:

– Det er jo planen til Lars, og det var akkurat det han fikk til med Island. Det er vanskelig å bryte gjennom oss. Vi ligger godt i rammen, og det er vanskelig å spille oss ut og komme gjennom ledd, sier han.

– Det trenger ikke å være underholdende, men for oss forsvarsspillere er det viktig å holde nullen i hver kamp. Da er sjansen større for at vi vinner fotballkamper, tillegger han.

Assistenttrener Per Joar Hansen sier han er veldig trygg på at samtlige spillere vet hva de skal gjøre når motstanderen har ballen.

– Er forsvarsspillet viktigere enn angrepsspillet for en liten nasjon som Norge?

– I utgangspunktet er det like viktig, men hvis du har et godt forsvarsspill og slipper motstanderen til få sjanser, så vil du alltid får muligheter til å score. Små nasjoner må ha mer fokus på å være godt organisert fordi større nasjoner kan flyte mer på gode, individuelle ferdigheter, sier «Perry».

PS! VG har brukt statistikk fra Opta. Den viser at Norge har 29 avslutninger så langt i Nations League, elleve av dem på mål. Motstanderne har ti avslutninger, tre av dem på Norges mål.