MISSET ENORM MULIGHET: Thomas Lehne Olsen, her i duell med Marius Lundemo, fikk en enorm sjanse til å bli matchvinner mot RBK. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Lehne Olsen bommet på enorm sjanse – LSK tok poeng mot serielederen

FOTBALL 2018-10-21T17:53:42Z

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm - Rosenborg 0–0) Thomas Lehne Olsen kunne sikret tre viktige poeng mot serielederen, men i stedet brente LSK-spissen en mulighet han nok sent vil glemme.

Det nærmet seg en times spill på Åråsen. På seks meter fikk 27-åringen ta ned ballen på brystet og avslutte helt alene med André Hansen. Til hans egen og Åråsen-publikummets store fortvilelse blåste han ballen langt opp på tribunen.

– Jeg kommer til å drømme om den i natt. Den var stor og jeg burde scoret, sukket Lehne Olsen til Eurosport.

Lillestrøm skapte de største og flest sjanser i kampen, men klarte aldri overliste André Hansen.

Anders Trondsen hadde Rosenborgs største sjanse da han skjøt i tverrligger.

– Jeg er ikke helt i den kampformen jeg skulle ønske. Hadde jeg vært det, tror jeg at jeg hadde satt den, sier Trondsen om kjempesjansen til Eurosport.

Dermed endte det 0–0 i en kamp hvor begge lag nok gjerne skulle hatt tre poeng.

– Med flaks kunne vi vunnet denne kampen, men med uflaks kunne det blitt tap. Ett poeng her er greit. Vi skaper sjanser og holder nullen mot et godt lag som Rosenborg, det er bra, sier LSK-trener Jørgen Lennartson til Eurosport.

Rosenborg forblir på tabelltopp etter også etter denne serierunden, men gir atter en gang Brann muligheten til å knappe ned forspranget når bergenserne møter Stabæk søndag kveld.

– Det er jeg ikke redd for, den tror jeg Stabæk og Granli (Stabæk-spiller) tar ganske greit, smilte Trondsen, som selv har en fortid i Stabæk.

Lillestrøm risikerer at Stabæk, som i skrivende stund er på nedrykksplass, med seier mot Brann er á poeng med de kanarigule fra Romerike.

– Vi ser at vi kan gjøre det bra mot de beste lagene, og har veldig tro på dette her, forklarer Lehne Olsen til Eurosport om sjansene for å holde plassen.

RBK-bytte før halvtimen

Lillestrøm kunne fort tatt ledelsen like etter at et kvarter var passert på Åråsen.

Simen Rafn ble spilt fri ute til høyre og slo hardt inn foran mål. Ballen havnet hos Arnor Smárason, men islendingen klarte ikke stokke beina og avslutningsforsøket trillet rolig inn til André Hansen.

Rosenborg fikk seg en smell ikke mange minuttene senere. Birger Meling sendte Issam Jebali på løp.

I stedet for å ta ballen, lot tunisieren den skli ut til innkast. Jebali ruslet ut over sidelinjen og satte seg ned før han signaliserte at han måtte byttes ut.

Pål André Helland kom inn for tuniseren og få minutter senere fikk Rosenborg sin første store sjanse i oppgjøret.

En dårlig klarering fra LSK-forsvaret havnet rett i beina på Matthias Vilhjalmsson inne i feltet. Islendingen fyrte av, men Marius Amundsen kastet seg foran og fikk blokkert avslutningen.

Lillestrøm virket farligst i den første omgangen på Åråsen og skapte flere skumle situasjoner, men det ble mye nesten for de gulkledde.

Ti minutter før pause slo Daniel Pedersen et presist innlegg inn i trøndernes sekstenmeter. Erik Brenden steg til værs mens André Hansen stupte ut for å bokse.

RBK-keeperen traff både ballen og Brendens hode i situasjonen og LSK-spilleren ble liggende nede en stund, mens dommer Rohit Saggi blåste frispark fordel Hansen.

Sykdomstrøbbel for RBK

Trønderne måtte gjøre nok et bytte i pausen på Åråsen. Birger Meling ble byttet ut på grunn av en «mageasjau» som herjer i RBK-troppen. Samuel Adegbenro erstattet Meling og skjøv med det Yann Erik de Lanlay ned på venstre back.

– Sykdom og skader har påvirket oss de siste ukene. Vi prøver å planlegge, men må gjøre endringer, sier Rosenborg-trener Rini Coolen til Eurosport.

Helland kom til en god sjanse fra sin høyreside etter 52 minutter, men fra skrått hold fikk Marko Maric slått unna.

Lillestrøm fortsatte å plage Rosenborg i alle dueller i starten av også etter pause og før kvarteret var passert fikk Åråsen-publikummet se kampen desidert største sjanse.

Lehne Olsens drømmemulighet

Ifeanyi Mathew spilte fram på Brenden på venstresiden. I duellen mellom Brenden og en RBK-forsvarer ble ballen sendt omtrent rett opp i været innover i feltet.

Ingen fulgte Thomas Lehne Olsen som helt ensom tok ballen lekkert ned på brystkassa på seks meter før han blåste ballen langt opp på tribunen.

Få minutter senere satte Simen Kind Mikalsen ballen i nettet, men LSK-backen ble korrekt avvinket for offside.

Begge lag skapte flere nesten-muligheter det siste drøye kvarteret, men i hvert sin ende av banen stod både Maric og Hansen godt.