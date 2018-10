REDDER POENG PÅ OVERTID: Fredrik Haugen jubler etter sitt 2-2-mål på overtid mot Bærum 19. oktober 2015. Målet ga Brann to matchballer til opprykk til Eliteserien. Til høyre Kristoffer Barmen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Fra Levanger, via Bærum, til Rosenborg: Branns kronglete vei til toppen

FOTBALL 2018-10-28T17:35:55Z

BERGEN (VG) 19. oktober 2015, Brann Stadion: Et vræl. Folk snur seg. Én mann jubler helt vilt, han jubler som om det er seriegullet som er sikret. Folk ser på mannen – og smiler. Var den scoringen sååå mye å ta av for da?

Publisert: 28.10.18 18:35

I dag, tre år senere, vet vi bedre. Vi vet at den scoringen, mot Bærum, i praksis sørget for at Brann rykket opp fra Obos-ligaen, og at de i kveld spiller seriefinale i Eliteserien, mot Rosenborg.

Vi vet aldri, men uten Fredrik Haugens scoring så er det slett ikke sikkert at Brann hadde rykket opp. I sum blir hver detalj viktig. I Branns historie skal ikke denne scoringen undervurderes.

– Det var vilt. Fordi jeg visste hva det kunne bety, derfor tok jeg av som det gjaldt en finaleseier ...

Mannen er Rune Soltvedt, nylig ansatt som Branns sportslige leder. Brann lå under 2–1, da Fredrik Haugen utlignet i det 93. minuttet av kampen og sikret Brann to matchballer, som de ikke trengte fordi Kristiansund tapte mot Sogndal to dager senere.

Opprykket var i praksis sikret der og da, med Haugens scoring.

Rune Soltvedt satt på tribunen og tenkte på hva som hadde skjedd på snaut fem måneder. Han tenkte tilbake på Levanger og 1–4 og niendeplass i Obos-ligaen 26. mai 2015. Samtidig, i trønder-hovedstaden, ledet Rosenborg Eliteserien med fem poeng ...

Avstanden mellom klubbene i Trondheim og Bergen var større enn den hadde vært noen gang gjennom historien – 25 plasser.

I dag, tre år og fem måneder senere, tenker Rune Soltvedt på 27. oktober 2018, et jevnbyrdig Rosenborg – og seriefinale i Eliteserien.

Kontrasten er enorm.

I norsk fotball har kartet forandret seg de siste tre årene, som det ofte gjør, men kanskje uten at vi tenker over det. Hør bare:

Levanger var Branns siste motstander under svenske Rikard Norlings ledelse. De knuste Brann 4–1. Levanger så ut som en million, Brann så ut som et lag som ikke ante hva de holdt på med.

– Jeg tror bare ikke spillerne i Brann passet til spillestilen hans, sier Fredrik Haugen som har vært med på hele nedturen under Norling – og oppturen under Lars Arne Nilsen.

– Norling er egentlig en flink fyr og en fantastisk person, men det fungerte bare ikke. Og han var dårlig i motgang, og da finner du ikke ut av ting, mener Erik Huseklepp – som kom inn etter pause mot Levanger og scoret trøstemålet for Brann 26. mai 2015.

Tre år senere og Brann spiller om seriegull, mens Levanger rykker ned fra Obos til 2. divisjon.

– Oppturen startet på mange måter i Levanger. Vi ble harde i hodet, sier Fredrik Haugen.

To dager senere var Norling historie og Lars Arne Nilsen på plass på Brann Stadion.

– Jeg sjekket Brann-historien nøye, og det slo meg: Av alle trenerne Brann har hatt, så er det to lokale trenere som er de eneste som har vunnet seriegull, en bergenser og en stril, sier Rune Soltvedt om Oddvar Hansen og Mons Ivar Mjelde – og som var veldig tilhenger av at Brann knyttet til seg den lokale Lars Arne Nilsen, som hadde gjort små undere med Hødd.

I Nilsens første kamp, møtte Brann Follo, som lå høyt på tabellen. Brann vant 2–1, men kunne fort ha rotet bort poeng. Blant annet ble en scoring feilaktig annullert.

– Vi var heldige der, sier Rune Soltvedt.

I dag spiller Brann om seriegull mens Follo spiller i 2. divisjon.

Så var det Åsane. Og historien kunne fort ha sett annerledes ut etter denne kampen.

For bydelslaget i Bergen ledet 2–0 over Brann til det 23 minutter gjensto. På mirakuløst vis snudde Brann kampen og vant 3–2.

I dag spiller Brann om seriegull mens Åsane, under Branns gulltrener fra 2007, Mons Ivar Mjelde og med «Levanger-scorer» Erik Huseklepp på laget, står i fare for å rykke ned i 2. divisjon.

– Mentalitet, mener Fredrik Haugen – om at Brann har løftet seg mens disse motstanderne, en etter en, har falt sammen.

Så kom vi altså til kampen der Rune Soltvedt nærmest tiltet: Mot Bærum, serieomgang 28 i Obos-ligaen 2015. Brann lå under. Soltvedt fortvilet. Så dukket Fredrik Haugen opp og utlignet til 2–2, tre minutter på overtid.

– Jeg scoret mange viktige mål i sølvsesongen, så om det var det viktigste ...? Tja, det var jo alfa og omega for opprykket og for klubben så klart, men jeg scoret en del «større» mål, sier Fredrik Haugen.

I dag spiller Brann om seriegull mens Bærum spiller i 2. divisjon.

Og da Brann klarte opprykket to kamper før slutt, fordi Kristiansund tapte for Obos-vinner Sogndal, feiret Rosenborg at de var seriemestre med 12 poengs margin til Strømsgodset.

Avstanden var altså enorm.

Brann begynte å jobbe, klarte å få på plass folk som skjønte Brann, som skjønte Bergen og som skjønte hverandre og som klarte å jobbe sammen. Vibeke Johannesen, Rune Soltvedt og Lars Arne Nilsen. Sammen begynte de å jobbe etter en kort- og en langsiktig plan. Brann måtte spare, men skulle likevel satse. Det ble satt opp punktvis planer – og så tok det raskt av, sportslig.

– Det er ganske sprøtt, men all ære til Lars Arne Nilsen. Brann gikk fra 10. plass i Obos-ligaen til sølv i Eliteserien på halvannet år. Det er utrolig sterkt, sier Erik Huseklepp.

Sølvet i 2016 ble til en helt ok 5. plass i 2017 – før Brann tok av i vår og vant omtrent hver eneste kamp uten å slippe inn mål. Nå, etter en litt trøblete høst, er de altså klare for seriefinale. Den 41 måneder lange veien fra et trønder-lag i Obos-ligaen (Levanger, 1–4) til et annet i seriefinale (Rosenborg) er verd å merke seg. Det er jobbet systematisk, både med økonomi, omdømme – og sport. Brann har gått fra underskudd til overskudd. Brann har gått fra omdømme-trøbbel til smil. Og Brann har gått fra en seiersprosent på 28 under Rikard Norling til 52 under Lars Arne Nilsen.

– Iblant er det ikke helt til å tro, sier Rune Soltvedt – om det han har vært med på siden fadesen i Levanger og til møtet med Rosenborg, i kampen om seriegullet søndag kveld.

Og etter en times prat VG hadde med Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, lørdag ettermiddag, så skal det ikke hviles – uansett hvordan denne sesongen ender.

– Det vi har gjort i 2018 er ikke bra nok i 2019. Vi må bli bedre, bare for å holde nivået. Skal vi bli enda bedre, må vi jobbe enda hardere neste år. Og det akter vi å gjøre, sier Vibeke Johannesen.