INNBYTTER: Alexander Sørloth har kommet inn fra benken åtte ganger i Premier League denne sesongen, men har fortsatt ikke startet i ligaen. Foto: John Sibley / Reuters

Ekspert stusser over Sørloth-situasjon: – Blytungt for ham

FOTBALL 2018-10-31T13:54:47Z

Alexander Sørloth (22) skal starte sin første fotballkamp på over en måned. Premier League-ekspert kaller det «den minst ideelle situasjonen en spiss kan være i».

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 31.10.18 14:54

VG får opplyst at den trønderske spissen får en plass i startoppstillingen når Crystal Palace gjester Championship-topplaget Middlesbrough i ligacupen onsdag kveld.

Kampen blir Sørloths første fra start siden den 25. september, da han spilte 90 minutter mot West Bromwich i ligacupen. Siden den gang har 22-åringen bare fått tre innhopp: Åtte minutter mot både Bournemouth og Wolverhampton, og 26 minutter i helgens seriekamp mot Arsenal.

Der bidro Sørloth til at Palace utlignet til 2–2, ved å sette opp spissmakker Wilfried Zaha i situasjonen som førte til straffespark med syv minutter igjen å spille.

– Innhoppet hans var veldig bra, sier TV 2-profil Kasper Wikestad, som kommenterte kampen du kan se høydepunktene fra her:

– Merkelige greier

Likevel er han ikke sikker på at en overbevisende forestilling i onsdagens ligacupkamp vil åpne døren til startplass i Premier League for Sørloth.

– Jeg er ikke 100 prosent overbevist om at han får sjansen i Premier League selv om han leverer i ligacupen. Det må være litt frustrerende for ham også, sier Wikestad.

Dette til tross for at listen over hans konkurrenter om plassen ved siden av Crystal Palaces selvskrevne stjernespiller Wilfried Zaha ikke fremstår veldig skremmende:

Jordan Ayew (27) har vært Zahas spissmakker denne sesongen, men kanskje begynner Hodgson å miste tålmodigheten med ghaneseren: Den Swansea-utlånte spissen har startet seks Premier League-kamper denne høsten, men har fortsatt ikke tegnet seg på scoringslisten.

Christian Benteke (27) har vært ute med en kneskade siden starten av september og forventes å være ute til etter nyttår.

Connor Wickham (25) fikk nylig et innhopp på ett minutt mot Everton. Det er det eneste han har fått av spilletid etter en alvorlig skade som har holdt ham ute av spill i nesten to år.

– Man trodde tidligere i sesongen at Sørloth skulle få sjansen etter at han scoret i ligacupen. Men det er et eller annet som gjør at Roy Hodgson er veldig tilbaketrukken når det kommer til å prøve ham ut. Det er litt ulogisk at han skal få så få sjanser som han har fått. Merkelige greier, sier Wikestad.

Han mener nordmannen har havnet i verst tenkelig posisjon på klubblaget sitt.

– Den situasjonen Sørloth er i nå, er for en spiss den vanskeligste av alle. I serien må du prøve å utgjøre en forskjell på veldig korte innhopp. Og så får du én cupkamp i ny og ne hvor du har kniven på strupen uten å være i tempo, uten å ha det instinktet man får av å være i full kampform. Det er den minst ideelle situasjonen man kan være i. Det er blytungt for ham, sier Wikestad, som håper Sørloth kan gjenta bragden fra august-kampen mot Swansea da han scoret sitt første offisielle mål for klubben:

VGs tips: Palace-seier

Sørloth og hans lagkamerater er inne i en periode med svake resultater i Premier League, med fem kamper på rad uten seier (0–2–3), men helgens 2–2-kamp mot Arsenal gir dem en etterlengtet opptur inn mot dette oppgjøret. Middlesbrough, som er solide defensivt, kommer fra to skuffende uavgjortkamper på hjemmebane.

Det er grunn til å tro at begge lag kommer til å rotere betydelig på lagene sine. Med tanke på nåværende flyt og bredde i troppen holder vi en knapp på Palace her.

Vi anbefaler derfor et spill på seier for Sørloth & Co til 2,15 i odds. Kampen vises på Viasport +. Spillestopp er klokken 20.55.