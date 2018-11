SKADET: Erling Braut Haaland er ute med en kraftig overtråkk. Her i aksjon mot Lillestrøm tidligere i sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Skadet Haaland trolig ferdigspilt i Molde

FOTBALL 2018-11-01T14:29:32Z

Erling Braut Haaland (18) har trolig spilt sin siste kamp for Molde. Det bekrefter klubben.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 01.11.18 15:29 Oppdatert: 01.11.18 15:50

– Det er tvilsomt at vi får se Erling noe mer i Molde-trøya. Vi håper at han kanskje kan få med seg den siste kampen mot Sandefjord, det må vi bare vente å se på, sier Molde-manager Ole Gunnar Solskjær til klubbens hjemmeside .

Det store spisstalentet, som med 12 seriemål kjempet om toppscorertittelen i Eliteserien, måtte byttes ut like før pause i mandagens seriekamp mot Start . Etter nærmere undersøkelser hjemme i Molde er det nå klart at han – på grunn av en kraftig overtråkk – neppe rekker de tre siste seriekampene.

– Det er første gang han har tråkket over, så det tar nok en god stund. Det er leddbåndet som er skadet. Men han er ung og vi har et veldig godt medisinsk apparat, så vi skal ikke avskrive helt at han får spilt den siste kampen mot Sandefjord, sier Solskjær.

I august skrev Haaland under på en femårskontrakt med den østerrikske storklubben RB Salzburg , som trer i kraft den 1. januar 2019. Det betyr at mandagens kamp mot Start trolig ble stortalentets siste i Molde-drakten for denne gang.

Haaland er for øyeblikket rangert som nummer én på VG-børsen med et snitt på 5,70 på sine 20 kamper. Bak ham følger Strømsgodsets Tokmac Nguen (5,68) og FK Haugesunds David Akintola (5,67).

