ETTERTRAKTET: Sander Berge gjorde onsdag comeback for Genk borte mot Royal Antwerp.

Dette er de tre scenarioene for Berges fremtid

ANTWERPEN (VG) Paris Saint-Germain er en av mange storklubber som skal være interessert i Sander Berge (20). VG får opplyst at det er tre mulige utfall for Genk-stjernens neste karrieresteg.

I sommer bekreftet Genk-direktør Dimitri De Condé at belgierne hadde avslått to bud på Berge fra italienske klubber . Nå opplyser De Condé at han ikke har hørt noe fra PSG, men franskmennene skal ha sett Berge i aksjon flere ganger.

– Det vil ikke overraske meg om PSG er interessert, forteller De Condé til VG.

Tre scenarioer

Etter det VG har grunn til å tro, er det bare tre fremtidsscenarioer som nå er aktuelle for Berge.

1. Berge selges i januar.

2. Berge selges i januar, for så å bli lånt tilbake til Genk ut sesongen.

3. Berge selges neste sommer.

Dermed er nordmannen inne i sin siste sesong i Belgia, hvis ikke skader eller andre uforutsette ting skulle oppstå.

– Store ambisjoner

Onsdag kveld entret Berge banen borte mot landslagsaktuelle Simen Juklerøds Royal Antwerp 20 minutter før slutt, på stillingen 2–2. Til tross for et tre uker langt skadeavbrekk, tok midtbaneeleganten umiddelbart kontroll og bidro til at Genk vant 4–2 .

Seieren betyr at Berge og lagkameratene topper den belgiske serietabellen, samtidig som blåtrøyene er øverst også i Europa League-gruppen sin. Det bidrar til at Genk har et sterkt ønske om å beholde nordmannen gjennom overgangsvinduet i januar.

– Vi startet sesongen med store ambisjoner. Så vi har lyst til å fullføre med en samlet spillergruppe, forteller De Condé.

Comeback

I dialog med VG etter onsdagens triumf i Antwerpen, fremstår Berge ydmyk, rolig og med klare tanker om fremtiden.

For 20-åringen handler ikke de kommende månedene om PSG, Sevilla eller andre storklubber. De handler om Genk, jakten på to hjemlige titler og et potensielt Europa League-eventyr.

Derfor gjorde det godt å være tilbake etter å ha vært på sidelinjen i tre uker med et lite problem på baksiden av kneet. En skade som ikke har sammenheng med lårproblematikken som holdt ham ute av spill i syv måneder sist sesong.

– Kroppen kjennes bra ut. Det var godt å komme i gang. Det kokte bra da jeg kom inn. Den atmosfæren her får du ingen andre steder, forteller Berge etter å ha vært med på å snu 0–2 til pause til 4–2-seier.

Profesjonell

20 år gammel har Berge levd med spekulasjoner om fremtiden i lang tid allerede, men det betyr ikke at han lar seg affisere. I stedet lar midtbanespilleren agentene Morten Wivestad og Mike Kjølø ta stilling til interessen for ham.

– Jeg kan bekrefte at det er stor interesse for Sander. Han har hatt en veldig god sesong så langt i Belgia. Men mer enn det vil jeg ikke uttale meg om nå. Sander skal ha fokus på fotballhverdagen i Genk, og det klarer han utmerket, forteller Wivestad til VG.

Hovedpersonen selv er samtidig klar på at han ikke har brukt særlig med tid på å fundere på om det kan ende med et bytte av klubb i januar.

– Jeg har for så vidt ikke tenkt noe på det. Siden sommeren har vi spilt kamp hver tredje dag. Jeg er veldig tilfreds med å fortsatt være i Genk og å få være en del av dette ambisiøse laget som kjemper på tre gode arenaer. Ikke minst har jeg også fått masse tillit her, noe som er viktig for meg, forteller Berge.

20-åringen ble satt ut da det kom spørsmål om fremtiden under pressekonferansen før Europa League-møtet med Sarpsborg:

– Det er veldig store klubber som skal være interessert. Vil du bli informert om det som skjer, eller er det agentene dine som tar seg av det?

– Per dags dato er det de menneskene rundt meg som tar hånd om slike ting. Jeg fokuserer bare på å prestere på banen. Nå har jeg fokusert på å komme fortest mulig tilbake, for vi har et veldig hektisk kampprogram. Jeg må være til stede her og prestere best mulig, sier Berge.

– En fantastisk spiller

Tilbake på banen er det få spillere som er i nærheten av nivået til Berge i belgiske Jupiler League, mener Sven Claes. Journalisten er en del av et team i avisen Het Belang Van Limburg som følger samtlige Genk-kamper.

Onsdag var tre av dem til stede i Antwerpen.

– Sander er en fantastisk spiller. Å se det han gjør med ballen, det kan være utrolig. Han er en av de aller beste spillerne i den belgiske ligaen, forteller Claes til VG.

– Hvordan opplever dere interessen for ham fra andre klubber?

– Vi har alle hørt om summene Sevilla har vært beredt til å bruke på ham. Han er også god nok til å spille for en større klubb, men jeg mener at det beste for ham er å bli i Genk ut sesongen. Det er et kjempegodt lag som er favoritter til å vinne serien. Det er derfor alle de beste fortsatt er her, de ser at de kan være med på noe stort denne sesongen, sier Claes.