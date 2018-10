Wembley-matten slaktet da Mahrez hyllet død Leicester-eier

FOTBALL 2018-10-29T21:54:08Z

(Tottenham–Manchester City 0–1) På en Wembley-matte som lignet mer på en potetåker etter NFL-kampen søndag, ble Riyad Mahrez (27) matchvinner.

Publisert: 29.10.18 22:54 Oppdatert: 29.10.18 23:16

Avgjørelsen falt tidlig i kampen, og scoringen til Mahrez var som tatt ut av den amerikanske fotball-læreboken. Og det var passende, ettersom gressmatten var preget av at det hadde blitt spilt amerikansk fotball på søndagen.

NFL-logoen prydet midtsirkelen, mens «yard-tallene» fortsatt var godt synlige utpå gressmatten som lignet mer en potetåker uten sin vanlige grønnfarge. Det etter NFL-kampen mellom Jacksonville Jaguars og Philadelphia Eagles søndag formiddag.

For egentlig skulle Tottenham allerede flyttet inn på ny, egen arena, men det drøyer til etter jul. Derfor ble kampen spilt på Wembley mandag kveld.

– Banen var ikke bra. Vi vil spille oss ut bakfra, men banen gjorde det veldig vanskelig, sa Toby Alderweireld etter oppgjøret.

Og reaksjonene lot – ikke uventet – ikke vente på seg på Twitter:

Scoringen til Mahrez kom etter en «touchdown»-pasning fra Ederson til Riyad Mahrez, som hadde kommet seg inn i målgården og kunne notere seg for kampens første poeng.

Eller på fotballspråket:

Utsparket til Ederson fant pannebrasken til Tottenham-back Kieran Trippier, som stusset ballen hjemover. Raheem Sterling var påskrudd, vant ballen og dro lekkert av den svimle høyrebacken. En 45 graders pasning og et venstre innsideskudd senere fra Mahrez gjorde at City hadde tatt ledelsen. Hans femte på de siste åtte kampene for City.

Mirakelmiss fra Silva

Feiringen til Mahrez var av den følelsesladde sorten: Han pekte begge hendene opp mot himmelen, i en hyllest til den avdøde Leicester-eieren Vichai Srivaddhanaprabha, som døde i en helikopterulykke søndag .

- Det var tungt å få den beskjeden. Han var veldig spesiell for meg, og jeg har mange minner med han. Han var en bra person og et bra menneske. Det var så trist da jeg fikk beskjeden, så da jeg scoret tok jeg hendene i været for han, uttalte en rørt og preget Mahrez etter kampen.

Etter at lagene gikk til pause på stillingen 0-1, var det nærmest et under at ikke City satte dagens andre etter 53 minutter. David Silva kunne bare bredside ballen i mål fra fire meter med enten høyre- eller venstrefoten, men valgte heller å sentre videre til Raheem Sterling. Han ble for ubesluttsom, og skuddet ble klarert på streken.

City fortsatt ubeseiret - Spurs på 5.plass

Erik Lamela hadde aller tiders sjanse til å utligne etter 79 minutter, men fra åtte meter satte han ballen på mirakuløst vis langt over målet til Ederson.

– En gigantsjanse, var dommen fra Erik Thorstvedt i TV 2-studio etter kampen.

City var nære å punktere oppgjøret i sluttminuttene, men hverken D. Silva, innbytter Kevin De Bruyne eller Sterling klarte å overliste Hugo Lloris. Heller ikke sluttspurten til Tottenham ga resultatet, og dermed endte det med City-seier.

Seieren gjør at City fortsatt er ubeseiret i Premier League etter ti serierunder. De har 26 poeng – åtte seirer og to uavgjort – og er à poeng med Liverpool på toppen av tabellen. For Tottenhams del var tapet deres første på fire ligakamper, og de ligger på 5. plass med 21 poeng. Tapet var for øvrig Tottenhams tredje på Wembley på 22 kamper – to av tapene har kommet mot nettopp City på landslagsarenaen.