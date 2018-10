BYTTET BEITE: Cristiano Ronaldo ble i sommer solgt til Juventus for 100 millioner euro. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Ronaldo snakker ut om overgangen – refser Real Madrid-presidenten

Cristiano Ronaldo (33) forteller for første gang hvorfor han valgte å forlate Real Madrid til fordel for Juventus i sommer, etter ni gylne år i den spanske hovedstaden.

Tidligere har han bare forklart at han syntes det var «på tide å ta et nytt steg», men nå forteller en mer åpenhjertig Ronaldo den virkelige grunnen til at han dro.

– Jeg følte at man på innsiden av klubben, spesielt fra presidentens side, ikke verdsatte meg like høyt som i starten. Sannheten er at presidenten (Florentino Pérez) ønsket meg, men samtidig gjorde han det klart for meg at en overgang ikke ville være et problem for ham, sier Ronaldo i et stort intervju med France Football .

Det franske magasinet, som deler ut den prestisjefulle Ballon d’Or-prisen i starten av desember, har publisert bruddstykker fra intervjuet som kommer ut i sin helhet tirsdag.

– Jeg utrettet mange gode ting i Madrid og opplevde utrolige øyeblikk som jeg alltid kommer til å huske, med lagkamerater som jeg verdsetter høyt. Fansen også. Men jeg tror at etter ni år der borte, så var det på tide å flytte på seg, sier Ronaldo.

Videre sender han nye stikk i retning president Pérez:

– Florentino Pérez så aldri på meg med mindre det var i forbindelse med forhandlinger. Det han sa til meg, kom aldri fra hjertet.

President Pérez har selv vært ordknapp om hvorfor Ronaldo forlot klubben, men har beskrevet det som «personlige årsaker».

Cristiano Ronaldo avkrefter at Zinédine Zidanes avgjørelse om å gå av som trener i sommer var den utløsende årsaken til at han dro, men sier at han mener det var «slike små detaljer» som gjorde ham enda mer sikker på at det var riktig å gi seg.

Ronaldo har fått en god start på karrieren i Juventus. Etter ti kamper i italiensk Serie A har han scoret syv mål og levert fire målgivende pasninger. I helgen leverte han dette kremmerhuset:

En voldtektsanklage mot Ronaldo har denne høsten skapt store overskrifter verden rundt. I oktober bekreftet Las Vegas-politiet at de har gjenopptatt etterforskningen av en sak fra 2009 der den amerikanske kvinnen Kathryn Mayorga (34) har anklaget portugiseren for voldtekt.

I det store France Football-intervjuet sier Ronaldo at moren og søstrene hans er «lamslått og forbannet» som følge av anklagene.

