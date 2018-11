UTENFOR RETTEN: Her kommer Nicklas Bendtner til København Byret med sin advokat fredag morgen. Foto: MARTIN SYLVEST / Ritzau Scanpix

Aktor ber om tre måneders fengsel for Nicklas Bendtner

KØBENHAVN/OSLO (VG) Aktor har lagt ned påstand om tre måneders ubetinget fengsel og en bot på 1500 kroner for Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner (30) etter voldsepisoden i København 9. september.

– Bendtner bør dømmes for at det er vold mot en taxisjåfør. Jeg har en påstand om at Bendtner skal straffes med fengsel i tre måneder samt en bot på 1500 kroner. Jeg skal også legge ned påstand om erstatning på sjåførens vegne, sier aktor Marie-Luise Kruse i København Byret fredag ettermiddag.

Hun la også ned påstand om «fengsel på ikke under 20 dager og en bot på 3000 kroner» for taxisjåføren som var tiltalt for forsøk på vold mot Nicklas Bendtner . Taxisjåførens advokat, Mette Grith Stages, ber om frifinnelse.

Mener Bendtner sparket sjåføren

Overvåkningsvideoer som ble lagt frem i retten fredag formiddag, viste at Bendtner og kjæresten Philine Roepstorff natt til 9. september havnet i en konflikt med taxisjåføren fordi han ikke fulgte instruksjonene deres om hvor de skulle kjøre. Paret forlot deretter taxien før sjåføren kom kjørende tilbake mot dem og skjelte dem ut for ikke å ha betalt regningen.

Sjåføren gikk deretter ut av taxien og kastet en ukjent gjenstand mot paret. Dette førte til at Bendtner stormet mot sjåføren og slo ham med knyttneven i ansiktet . Dette erkjente Bendtner i retten, han mente han «reagerte i selvforsvar». Han forklarte at han «fryktet hva som kunne skje med meg og min kjæreste fordi han kastet ting etter oss.»

– Jeg mener helt klart at det vi ser på videoen, ikke er noe man gjør hvis man vil hjelpe et annet menneske, sier aktor, som mener det ikke er dekning for nødverge, «og derfor skal han dømmes for vold».

Ifølge aktor er det deretter tilstrekkelig med videobevis til å konkludere med at Rosenborg-spilleren sparket taxisjåføren mens han lå på bakken.

– Sparket han ham? Sjåføren er bevisstløs, så han vet det ikke. Vi har en video som tydelig viser at han sparker ham etter å ha slått ham i hodet. Man kan ikke se hvor sparket treffer, men ser man på skadene, kan man se at de er på både ører, kinn og flere kuler i pannen. Man får ikke så mange skader i ansiktet ved en alminnelig knyttneve, sier aktor Kruse.

Aktor påpeker at det «ikke er snakk om uprovosert vold» som en formildende omstendighet.

– Som utgangspunkt skal man ha en ubetinget fengselsstraff når det er snakk om vold mot en taxisjåfør. Jeg mener at Bendtner skal dømmes for å ha slått og sparket sjåføren i hodet. Og jeg mener ikke at man kan fravike utgangspunktet om en ubetinget fengselsstraf, sier hun.

Bendtner-advokat raser: – Krenkende

Bendtners advokat Anders Németh ber om frifinnelse av fotballspilleren. Han begrunner dette med at de mener Bendtners slag skjer i selvforsvar etter «et påbegynt angrep» fra taxisjåføren, og at det ikke er tilstrekkelig bevis for å fastslå at Bendtner deretter sparket taxisjåføren.

– Sparket passer ikke med de skadene vi har i politiattesten. En annen ting er at Bendtner nekter for å ha sparket, medtiltalte (taxisjåføren) er ikke i stand til å opplyse det, og sakens øvrige vitner er heller ikke det. Vi har ingen vitneutsagn som peker på at det er blitt sparket. Vi kan konstatere at Bendtner treffer sjåføren uheldig. Han faller til jorden, treffer bilen og asfalten, og tar man disse tre tingene med, så passer det med skadene, sier Bendtners advokat, som avsluttet med å lange ut mot anklagemyndigheten:

– Å påstå at man tydelig kan se sparket, det er krenkende. Det kan man ganske enkelt ikke.

Advokaten mener at dersom Bendtner skal dømmes, så bør det være snakk om en betinget dom.