FOTBALLNERD: «John» har vokst opp med, og elsker, fotball. Men han er mektig lei av det han oppfatter som mafiavirksomhet i internasjonal toppfotball. Den synlige personen på bildet er Spiegel-journalist Rafael Buschmann.

Mannen bak Football Leaks: – Supporterne brødfør et ukontrollert monster

Han kaller seg «John» og er på en evig flukt fra alle dem som vil stoppe ham: Kilden bak «Football Leaks» bor aldri mer enn to netter på samme sted av frykt for å bli avslørt.

– Vi har å gjøre med en av de mektigste mafiaene i verden. Flere etterretningsbyråer har blitt brukt for å spore opp folk som er involvert i dette prosjektet, sier «John».

Det er august, og han sitter på en plaststol på hemmelig adresse et sted i Øst-Europa. John har mørkt hår og er iført en svart shorts.

Når den unge mannen fra Portugal snakker om «mafiaen», sikter han til internasjonal fotball.

John er ikke hans ekte navn. Han vil ikke snakke om vennene sine. Han er taus om hvordan en helt vanlig dag i livet hans ser ut. Og han ønsker ikke å kommentere hvor i verden han til enhver tid oppholder seg. Alt på grunn av sin egen sikkerhet.

John ser på seg selv som en moderne Robin Hood. Han elsker fotball, men hater profittjaget, kynismen og spillet som foregår på bakrommet i internasjonal toppfotball. Han er, kort fortalt, «fed up» av alle skyggesidene i sporten han elsker så høyt.

– Fotballsupportere må forstå at de brødfør et ukontrollert monster. Forretningsvirksomheten påvirker helt åpenbart integriteten til idretten. Helt fra dag én har vi søkt åpenhet, et nytt overgangssystem, begrensninger for spilleragenter og investeringsfond, samt en offentlig database med detaljer om lønn og alle overganger, sier han.

Fikk Ronaldo dømt

Historien om Football Leaks strekker seg tilbake til september 2015.

Den gangen publiserte John og hans samarbeidspartnere daglig dokumenter på en egen nettside. Det kunne være snakk om spillerkontrakter, e-poster eller annen intern informasjon fra fotballens verden.

Men samtidig som motstanderne deres stadig sørget for at nettsiden ble stengt, økte også volumet av dokumenter John satt på. Til slutt ble det umulig å analysere det hele på egenhånd. Derfor ble Der Spiegel kontaktet.

Den tyske avisen delte materialet med partnerne i medienettverket European Investigative Collaborations (EIC). Journalister fra en rekke europeiske mediehus brukte måneder på å analysere kontrakter, e-poster, powerpoint-presentasjoner og bankutskrifter. Fra desember 2016 ble det publisert flere hundre saker over hele Europa basert på informasjon fra over 18 millioner dokumenter.

En av konsekvensene: Cristiano Ronaldo ble idømt to års betinget fengselsstraff og en bot på 170 millioner kroner for skattejuks.

– Vi forventer enda større ringvirkninger denne gangen, sier John.

Han anså seg nemlig ikke ferdig med jobben for to år siden. Tvert imot.

Tidligere i år overleverte han en rekke nye harddisker til Der Spiegel og journalist Rafael Buschmann.

Nå har antall dokumenter fra fotballens aller innerste kroker steget til mer enn 70 millioner. Igjen har partnerne i EIC, og denne gangen også VG, fått tilgang.

Nekter for hacking

Det er tidenes største datalekkasje, mer enn seks ganger så stor som Panama Papers.

John nekter for at materialet er et resultat av datainnbrudd, såkalt hacking.

– Siden noen av verdens største fotballedere neppe gir bort e-postkontoene sine til media: Det er vel korrekt å anta at dette har sitt utspring i tyveri? Hvorfor mener du i så fall at målet helliger middelet?

– La meg være veldig klar på følgende: Gruppen vår har aldri vært involvert i tyveri eller hacking. Siden slutten av 2015 har vi mottatt tusenvis av gigabyte fra ulike kilder. Vårt oppdrag har vært å analysere data og verifisere hvorvidt materialet er ekte. Vi er helt ukjent med informasjonens opphav. Og én ting er sikkert: Informasjonen har åpenbart offentlighetens interesse, sier John.

Mens han nekter for hacking, hevder FIFA at materialet som stammer fra deres organisasjon enten har blitt lekket til media eller skaffet til veie på ulovlig vis. President Gianni Infantino ble konfrontert med et påstått hackerangrep på FIFA av New York Times tidligere i uken.

– Vi har svart på de spørsmålene vi har fått. Jobben min innebærer å ha diskusjoner, samtaler, utveksle dokumenter, utkast og ideer om mange, mange, mange temaer. Ellers ville man ikke kommet noen vei. Hvordan skal jeg kunne gjøre jobben min dersom jeg bare sitter på kontoret, uten å prate med noen? sa han.

Manchester City ønsker ikke å uttale seg utover følgende:

«Vi vil ikke gi kommentarer til materiale som ikke har en kontekst, og som stammer fra hacking eller tyveri fra City Football Group og Manchester City-ansatte, eller andre tilknyttede personer. Forsøket på å skade Citys rykte er organisert og åpenbart» skriver klubben.

Ukjent identitet

VG er ikke kjent med Johns faktiske identitet. Det er heller ingen andre personer i EIC-nettverket, foruten et lite knippe mennesker i Der Spiegel. Det er den tyske avisen som har møtt og videreformidlet spørsmålene fra VG og partnerne i medienettverket EIC.

John skal aldri ha fått betalt, eller krevd betaling, for dokumentene han har overlevert Der Spiegel. Ingen dokumenter har vist seg å være falske. Og kilden har aldri forsøkt å styre vinklingen av EIC-nettverkets saker.

– Hvordan vil du beskrive livet ditt i dag?

– Et enormt eventyr. Stressende naturligvis, men når alt kommer til alt så sitter vi igjen med et smil om munnen og vi mener at dette må være den beste tiden i livet vårt.

– Frykter du for livet ditt?

– Gjennom årenes løp har tusenvis av mennesker dødd for den saken de og andre har trodd på. Om det blir min skjebne, så greit. Dersom jeg hadde vært redd, så hadde jeg ikke gått løs på alt dette, sier han.

Da Der Spiegel møtte John i 2016 snakket han allerede fem språk, og var i ferd med å lære seg to til, inkludert russisk.

Ute av kontroll

På spørsmål om fremmede makter står bak verdens største lekkasje, svarer John avvisende. Gruppen hans jobber helt uavhengig av statlige eller private organisasjoner, hevder han.

Han mener internasjonal fotball er fullstendig ute av kontroll når agenter henter hundrevis av millioner ut av idretten hvert eneste år.

– Fotball opplever en enorm mangel på kredibilitet, og mye skyldes åpenbart dårlig håndverk fra ledere i FIFA og UEFA gjennom årenes løp. FIFA-skandalen (i 2015) var selvfølgelig et vendepunkt, men samtidig er det veldig viktig å få reformert overgangssystemet. Det tjener ikke lenger interessene til spillerne, fansen og klubbene. Spilleragentene og investeringsfond utnytter systemet og øker sine egne posisjoner. De enorme og hemmelige overgangssummene er et hån mot fansen. Amerikansk idrett har en bedre struktur, med et draft-system som bidrar til åpenhet, sier John.