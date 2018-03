FOTBALLTING: Generalsekretær Pål Bjerketvedt og fotballpresident Terje Svendsen ved åpningen av helgens fotballting. Foto: Strøm, Ole Kristian / VG

Toppklubbene vil ha full åpenhet – NFF-styret sier nei

03.03.18 15:56 03.03.18 16:19

ULLEVAAL (VG) Toppklubbene i norsk fotball mener at Norges Fotballforbund bør praktisere full åpenhet. NFF-styret sier nei – men forbundets egen etiske komité støtter toppklubbene.

Det er Oslo Fotballkrets som har sendt inn et forslag til fotballtinget om at NFF skal rette seg etter alle tiltak i Bernander-rapporten om åpenhet.

«Det konkrete forslaget om at NFF skal binde seg til en rapport som ikke har vurdert situasjonen i NFF, virker noe kunstig», skriver styret i sin merknad til forslaget.

– Vi har definert noen grenser i forhold til det kommersielle området. Bernander-utvalget går på NIF, som er nesten 100 prosent offentlig finansiert, mens vi har omtrent fem prosent av våre inntekter fra det offentlige. Så vi har fulgt Bernander-utvalgets innstilling så langt vi mener det er praktisk fornuftig for oss, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

Han mener at en må ta hensyn til personvern og kommersielle interesser og at spørsmålet er om NFF skal underlegge seg offentlighetsloven eller ikke.

– Men jeg tar gjerne en diskusjon med salen når dette skal opp på fotballtinget søndag, sier NFF-sjefen.

Da Norsk Toppfotball, der klubbene i eliteserien og OBOS-ligaen er med, diskuterte saken fredag, var de klare på at Bernander-utvalgets innstilling bør følges fullt ut. Branns daglige leder Vibeke Johannesen sier dette til VG:

– Fotballpresidenten har vist at han har fokus på åpenhet, men det å si nei til forslaget, stiller vi i toppklubbene spørsmål til.

– Det å være åpen overfor supportere, partnere og media er avgjørende for å bygge tillit og engasjement. Vi opplever at NFF har et bra fokus på dette, men i stedet for å si nei til hele forslaget, kunne NFF-styret ha vært positive og eventuelt utdypet hva de ikke kan følge i Bernander-utvalget. Vi kommer til å støtte forslaget fra Oslo Fotballkrets.

– Det er stort engasjement rundt fotball på alle nivåer, og åpenhet er med på å skape engasjement.

– Vi har ingenting å skjule, vi skal ikke ha noe å skjule, fastslår Brann-sjefen.

Hun understreker at konkurransesituasjon og personalspørsmål gjør at det må settes visse grenser.

Sven Mollekleiv, som er leder i fotballforbundets etiske komité, utfordret fotballtinget på full åpenhet da han holdt sin tale lørdag formiddag.

– Det gjelder å etablere rutiner for full åpenhet i alle ledd og tilrettelegge for å kommunisere med full åpenhet både innad i fotballen, innad i idretten og også ut mot samfunnet, sier han til VG.

– Jeg vil foreslå at NFF setter seg ned, ser på Bernander-utvalget og sikrer at det ikke er noe område der fotballen ikke er eller kan bli oppfattet som ikke å være åpne. Fotballen er nødt til å sikre at det er absolutt åpenhet.

– Selvfølgelig finnes det unntak rundt personalsaker og varslingssaker, men det skjønner alle.

Forslaget om at NFF skal følge alle Bernander-utvalgets tiltak kommer altså opp under søndagens tingforhandlinger.

Styret skriver i sin merknad til forslaget at «med unntak av at NFF ikke er like bundet av Offentlighetsloven som NIF, etterleves allerede forslagene og prinsippene gjengitt i rapporten».

– Flere tiltak er iverksatt etter tinget i 2016, som åpenhet rundt kostnader forbundet med reiser til ledende personer og informasjon til presse i etterkant av styremøter.