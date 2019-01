ENKELT OG GREAT: Caroline Graham Hansen lurer Kirsti Smith og keeper Shannon Lynn og sender Norge i føringen mot Skottland på La Manga. Foto: Jostein Magnussen

Norge vant første VM-test etter «Caro»-show

FOTBALL 2019-01-17T18:53:40Z

LA MANGA (VG) (Norge-Skottland 3–1) En nydelig lobb og en vakker scoring. Caroline Graham Hansen (23) er godt i gang med VM-året 2019.

Publisert: 17.01.19 19:53 Oppdatert: 17.01.19 20:23

12 minutter var spilt da «Caro» - lagkaptein for kvelden mot Skottland her på La Manga - gjorde det meste selv og sendte Norge i føringen. Det var lekent og det virket lett, men det er fordi vi har sett Wolfsburg-proffen gjøre dette så mange ganger før.

Tre minutter senere var det temmelig umulig for Lisa-Marie Utland å unngå scoring etter å ha blitt servert på et sølvfat av Guro Reiten bare et par meter fra mål.

Selv med mange forfall hadde et reservepreget Norge kontroll i de første 45 minuttene mot VM-klare Skottland, ranket som nummer 20 i verden.

Etter pausen kom skottene langt bedre med, og det ble kamp igjen etter det 54. minuttet da Ine Gausdal felte Leanne Chrichton innenfor 16-meteren. Gult kort til Gausdal og straffe til skottene. Den satte Caroline Weir i mål via stolpen.

Caro-dobbel

Skottene var i dytten og hadde fått troen - helt til Caroline Graham Hansen viste seg frem igjen i 74. minutt. Da satte hun fart, kom seg gjennom forsvaret og satte inn 3–1-målet med en markkryper.

23-åringen var nær ved å bli tremålsscorer. Under minuttet etterpå hadde «Caro» en suser i tverrliggeren.

Om noen skulle være i tvil, Graham Hansen er i særs god form. TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen sier hun ikke har sett «Caro» så bra på denne tiden av året før.

– Hun har et poeng. Jeg har perset på alle de fysiske testene og er i bra slag. Men jeg merker at vi har hatt veldig mye trening med Wolfsburg i forrige uke før vi kom hit. Og vi hadde to tøffe treninger før vi spilte kamp idag, så jeg kjenner at jeg er ikke der jeg vil være. Det «hakker» fortsatt litt, men det var gøy å spille, sier Graham Hansen til VG.

– Dette var en grei test, men vi må vel opp noen hakk?

- Selvfølgelig, men vi må huske på at dette var første kamp. Det er veldig mange som har hatt to-tre måneder pause fra Toppserien og spiller første tellende kamp på lang tid. Så jeg synes dette er solid med tanke på grunnlaget, og så vet vi at vi må spille bedre om vi skal slå de beste.