KONGEN AV DANMARK: Åge Hareide kunne slippe jubelen løs, akkurat som han gjorde her, da Danmark sikret VM-plass etter å ha slått Irland i playoff.

Åge Hareide skrev fotballhistorie med Danmark

Publisert: 22.03.18 21:56 Oppdatert: 22.03.18 22:08

(Danmark – Panama 1–0) Ikke nok med at Åge Hareide (64) & co. jobbet i land seieren: Torsdag skrev nordmannen dansk fotballhistorie.

For med seieren mot lille Panama – som er rangert som nummer 53 på FIFA-rankingen (fem plasser foran Norge) – ble det likevel en historisk aften for Åge Hareide og hans danske drenger.

For med torsdagens resultat har Danmark for første gang gått ubeseiret gjennom 12 strake kamper. Det er 528 dager siden forrige gang Danmark tapte en fotballkamp. Da tapte de for 0–1 for Montenegro.

I det danske landslagets 110 år lange historie, har norske Hareide skrevet dansk fotballhistorie.

Torsdag var det virkelig godt å være norsk i Danmark.

Ellevill jubel for Bendtner-innhopp

Og det ble en historisk aften for en annen danske. Pione Sisto (23) ble nemlig matchvinner med sin første landslagsscoring for Danmark.

Panama ble redusert til ti mann etter 66 minutter, og få minutter senere fikk Sisto den forløsende scoringen. Etter et par lekre finter inne i Panama-boksen, skrudde han ballen på vakkert vis i det lengste hjørnet.

Det var det siste Sisto gjorde. Like etter scoringen ble han erstattet av Nicklas Bendtner, som entret gressteppet på Brøndby Stadion til øredøvende jubel fra de danske supporterne.

Bendtner kom ikke på scoringslisten, men var ikke langt unna å notere seg for en målgivende pasning, da han – etter flott forarbeid – serverte Nicolai Jørgensen, som fikk sin avslutning blokkert i siste liten.

Ekstra Bladet skrev at Bendtner så «rigtig fin ut» i innhoppet sitt.

Det var på ingen måte noen overbevisende forestilling fra danskene, til tross for at de dominerte kampen.

Hareide har fortsatt god tid på seg, men det danske landslaget må opp flere hakk når fotballfesten i Russland sparkes i gang.

Det venter nemlig tøff motstand i VM .

Danmark stilte et slagkraftig lag, med spillere som Kasper Schmeichel, Martin «Zanka» Jørgensen, Simon Kjær, Christian Eriksen og Nicolai Jørgensen fra start.

Nicklas Bendtner fikk 20 minutter etter at han kom inn fra benken, mens hans Rosenborg-kollega, Mike Jensen, måtte se hele oppgjøret fra benken.