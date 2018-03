OL-SUKSESS: Pia Sundhage ledet Sverige til OL-sølv i Rio for halvannet år siden. Foto: NTB Scanpix

Sveriges tidligere landslagstrener mener herrelag driver med «ressurssløsing»

Publisert: 19.03.18 15:15

Den tidligere svenske landslagssjefen, Pia Sundhage (58), tror vi må vente en stund før vi får se en kvinne trene et mannlig topplag.

– I løpet av 10 til 15 år er jeg sikker på at det kommer til å skje. Men da er jeg pensjonert og sitter i godstolen, sier Pia Sundhage til VG.

– Sikkert et utrolig press

Fredag gikk Vålerenga-trener Monica Knudsen ut og sa at mange kvinner ville vært skeptiske til å ta over en trenerjobb for et herrelag . Men Knudsen mente at det finnes en kvinne som ville være tøff nok til å si ja; svenske Pia Sundhage.

– Haha. Ja, det stemmer nok. Men jeg får ikke, og har aldri fått, noe tilbud fra et herrelag, sier den tidligere landslagssjefen, som nå trener jenter 17-landslaget i Sverige.

– Hvordan ville det vært å ha en slik jobb?

– Sikkert et utrolig press. Jeg måtte representert alle kvinner og hadde jeg tabbet meg ut ser jeg for meg mediekjøret, sier Sundhage.

– Ressurssløsing

58-åringen er ansett som en av verdens beste kvinnelige fotballtrenere. Som spiller fikk hun 146 landskamper og scoret 71 mål. Selv føler hun seg sikker på at «herresjansen» aldri kommer. Men en annen kvinne vil få muligheten i en toppklubb, tror Sundhage.

– Snart vil herrelag forstå at de driver med ressurssløsing, når bare halvparten av menneskene kan få jobbene. Noen vil åpne døren og se gevinsten av å få inn en kvinnes ideer og tanker. Det finnes utrolig mange gode kvinnelige trenere, sier hun.

Ville delt med en mann

Ringreven har vunnet to OL-gull og VM-sølv som trener for USA, samt et OL-sølv som trener for Sverige. I tillegg har hun trent klubber og landslag som Kolbotn, Boston Breakers og Kina. Sundhage har noen tanker rundt hva som ville skjedd om hun skulle troppet opp i en herregarderobe:

– Jeg ville nok satt sammen et sterkt trenerteam og hadde ønsket delt lederskap med en mann. Det kunne gjort overgangen mer skånsom, for det er forskjell på kvinner og menn.

Sundhage peker på kvinnefotballens historie. Og at en realisering av det fiktive vi ser i TV-serien «Heimebane» kommer for en dag.

– Kvinner måtte vente lenge bare for å få spille fotball og mesterskap, men det skjedde jo. Så en kvinne i et herrelag kommer til å skje, melder hun.