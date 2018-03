TROLIG TIL USA: Martin Ødegaard blir sannsynligvis med Real Madrids førstelag på turné til USA førstkommende sommer. Her trener han med det norske landslaget mandag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Spansk ekspert: Slik er Real Madrids plan for Ødegaard

Publisert: 21.03.18 10:58

USA-turné, en ny vurdering – og trolig et utlån til en spansk klubb: Det er Real Madrids plan for Martin Ødegaard (19), hevder spansk journalist.

Tirsdag fortalte Ødegaard at han regner med at han forlater Heerenveen for godt til sommeren. Den spanske journalisten Juan Ignacio García Ochoa, som dekker Real Madrid tett for sportsavisen Marca, tar det for gitt at han er ferdig i Nederland.

– Planen til Real Madrid er klar: Ødegaard drar tilbake til Madrid etter sesongen. Så blir han med laget på turné i USA i sesongoppkjøringen til neste sesong. Hvis treneren ser at han er klar for å spille for klubben, så blir han værende. Men hvis han ser at han trenger en sesong til på utlån, så vil de sende ham ut igjen, sier Ochoa til VG.

Anbefaler Real Betis

Han er ikke i tvil om hva som er det mest sannsynlige scenarioet: «Det er vanskelig, om ikke umulig, å finne en plass til Ødegaard i Real Madrid-troppen nå», mener Ochoa, som føler seg sikker på at den spanske storklubben ønsker å låne ut sin norske unggutt til en annen La Liga-klubb.

– De mener det vil være det beste for ham. Den velspillende stilen i spansk fotball vil passe ham perfekt, sier Ochoa.

– Hvilke klubber kan være aktuelle for Ødegaard?

– Jeg tror han har nivået til å spille i alle klubbene bortsett fra de aller beste. Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Valencia og Sevilla blir nok for tøft. Men jeg tror det er sannsynlig at han ender i en klubb som Real Betis, Getafe, Leganés eller Girona.

Ochoa gjentar at han tror Real Betis, som ligger på 8. plass i La Liga for øyeblikket, vil være en ekstra godt egnet destinasjon for Ødegaard på grunn av lagets spillestil.

Marca-journalisten mener Real Madrids avgjørelse om å forlenge Ødegaards kontrakt i fjor , tyder på at de fortsatt har stor tro på spilleren.

– Selv om de trodde han ville utvikle seg raskere, så er de fortsatt tålmodige. Det haster ikke. Jeg tror Ødegaard har en fremtid i Real Madrid, sier Ochoa.

Tviler på at Real Madrid er fornøyd

Carlos Forjanes, journalist i AS, den andre store sportsavisen i Spania, ser ikke like lyst på Ødegaards fremtid i Real Madrid.

– Real Madrid sier utad at de er fornøyd med hvordan han gjør det i Heerenveen, men jeg tviler på at de faktisk er det, sier han til VG.

– Hvor tror du han spiller til høsten?

– Slik det ser ut nå, har han ikke en plass i Real Madrid den kommende sesongen. Det kommer an på hvordan han avslutter denne sesongen, og hvorvidt Zinédine Zidane fortsetter som trenereller ikke. Men det finnes spillere med mer erfaring, som Dani Ceballos, en nøkkelspiller på Spanias U21-landslag, som knapt får spille.

– Jeg synes ikke Ødegaard virker å ha kapasitet til å være blant de 25 utvalgte i Real Madrid-troppen. Det mest normale ville vært at han blir utlånt til et nytt lag i en toppdivisjon, fortrinnsvis i Spania, sier Forjanes.