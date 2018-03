Lanserer «illsinte Zachariassen» for Lagerbäck: – Bør se i hans retning

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Rosenborg 1-0) Han løper så mye at han er umulig å fange opp. Men landslagssjef Lars Lagerbäck bør gjøre det Rosenborg-forsvaret ikke klarte: Rette radaren mot Kristoffer Zachariassen (24).

Det mener iallfall Sarpsborg -trener Geir Bakke etter at 2017-kometen virker å ha planer om å løpe like mye, score minst like ofte og dominere kanskje enda mer for Sarpsborg i 2018. Søndag scoret han kampens eneste mål i den historiske seieren mot Rosenborg.

– Han er knakende god. De bør se i hans retning, sier Bakke – selv om han egentlig fleiper det bort med at Zachariassen ikke har tid til landslaget, siden han skal spille serie, cup og Europacup for Sarpsborg de kommende månedene.

Ny tropp tirsdag

Landslagssjef Lars Lagerbäck presenterer troppen til matchene mot Australia og Albania tirsdag. Egentlig skal svensken være ferdig med å eksperimentere med nye navn, det ga han i hvert fall uttrykk for etter kampene i november .

Geir Bakke nikker når VG omtaler 24-åringen som en «Lagerbäck-spiller».

– Mener du han forsvarer en plass i troppen?

– Det nytter ikke å ham i en tropp. Han må spella, han, svarer Bakke.

Av alle spillerovergangene sportssjef Thomas Berntsen har gjort – som det er mange av inn og ut på hans seks sesonger i Sarpsborg – utbryter treneren et «ja!» på spørsmål om Zachariassen-dealen (kom gratis) er den beste av dem alle.

– Den motoren bare går. Han har vanvittig kapasitet, er god én mot én offensivt; han kan passere folk og skape overtall. Mye gode egenskaper, oppsummerer Sarpsborg-treneren etter at Zachariassen stupte inn kampens eneste mål i en nedsnødd seriepremiere mot Rosenborg, der man satt med følelsen av at første målet vinner.

Det stemte bra; da Joachim Thomassen crosset ballen over til Patrick Mortensen, som ikke hadde store problemer med å slå vesle Birger Meling i luften, headet dansken mot André Hansen, som ga returen akkurat der Sarpsborgs evighetsmaskin kom flygende.

Aldri skadet, aldri syk

– Han er litt irriterende; Uansett hvor du snur deg, så står han der. Han har knapt vært forkjølet siden han kom til klubben, billedlegger sportssjef Thomas Berntsen om matchvinneren som kom gratis til klubben.

– Han er illsint hele tiden. Han vil være med på alt; han vil være i boksen, han har så lyst til å prege matchen, han har så lyst vil vinne, han har så lyst til å få laget til å fungere, sier Geir Bakke.

Så mye mer skjedde ikke etter scoringen i snøballkrigen på Sarpsborg stadion. Rosenborg greide ikke svare – eller mest av alt; Sarpsborg tillot ingenting. De presset aggressivt og var modige siste halvdel av 2. omgang. Belønningen ble alle poengene etter at en stril som var 2. divisjonsspiller for to år siden var forskjellen på lagene.

–Jeg har alltid hatt bra løpskapasitet. Vi trener mye her og får masse løpemeter i løpet av en uke, forklarer Zachariassen om «motoren» han er kjent for.

Drømte om Brann

Han ble aldri Eliteseriespiller for Brann, som kanskje ville vært den naturlige veien videre for 24-åringen fra Sotra, som gikk på «Stadion» gjennom oppveksten. Alt han hørte var at «han hørte noen rykter en sommer».

– Men jeg hadde nok aldri utviklet meg i nærheten så godt som jeg har gjort i Sarpsborg, tror Zachariassen.

Han snakker både om spill i utlandet og landslagsspill som en drøm, men føler seg ikke helt aktuell for Lagerbäcks tropp foreløpig.

– Det får være opp til ham å bestemme. Ikke noe jeg tenker på. Det er masse jeg er nødt til å bli bedre på. Som oppspillsfasen. Ta imot ballen og spille den videre. Det må jeg få inn i spillet før jeg kan spille med de store gutta, sier Kristoffer Zachariassen.