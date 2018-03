Dommer Hansen om bråket i Kristiansund: - Jeg opplever at Coly slår

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund–Vålerenga 0–1) Kristiansunds Aliou Coly fikk direkte rødt kort etter en heftig krangel med Vålerengas VIFs Sam Adekugbe etter kampslutt. – Jeg opplever det slik at Coly prøver å slå Adekugbe i hodet, sier dommer Tore Hansen.

VIF-spillerne var irriterte på Kristiansunds Aliou Coly etter at han nektet å kaste ballen i vanlig fairplay-ånd etter en skade. Da hadde Vålerenga-spillerne flere ganger gått i bakken slik at tiden gikk og Vålerenga kunne ri i land seieren. Like etter at dommer Tore Hansen blåser av løper VIF-spiller Sam Adekugbe bort til Coly og gir ham noe som kan se ut som en dytt. Det blir meget ampert mellom de to spillerne, og Coly reagerer på en slik måte at han får direkte rødt av dommer Tore Hansen – trolig etter et slag. Adekugbe får gult for sin opptreden.

Flere spillere kaster seg inn i krangelen og forsøker å skille de to kamphanene, og også KBK-trener Christian Michelsen løper ut på banen og holder igjen en rasende Aliou Coly mens flere spillere går imellom spillerne.

– Det er diskusjoner med blant annet Aliou Coly og Sam Adekugbe etter kampslutt og jeg opplever det slik at Coly prøver å slå Adekugbe i hodet. Derfor gir jeg det røde kortet, sier Hansen om situasjonen.

Hansen forteller at det betyr lite om selve slaget traff Adekugbe, for et forsøk på slag er like ille som et slag som treffer. Hansen er sikker i sin sak på at det røde kortet var riktig.

– Jeg oppfatter det som et klart slag og får støtte fra assistenten min på at det var et slag. Vi diskuterte og dobbelsjekket med hverandre, og konkluderte med at det var et slag, slår Hansen fast.

– Jeg slår ikke

Christian Michelsen forteller at han ikke opplever hendelsen som så dramatisk at det skal være rødt kort.

– Er det rødt kort?

– Nei, det tror jeg ikke. Flere Vålerenga-spillere flokker seg rundt ham og egler ham opp fordi han ikke kaster ballen tilbake etter at de har brukt det siste kvarteret på å drøye tid. Når de ikke spiller fair, så er det heller ingen vits at KBK skal gjøre det samme, sier Michelsen.

Hva tenker du om hele situasjonen?

– Det er bare trist, sier KBK-trener Michelsen.

Vålerenga-trener Ronny Deila sier til TV 2 at han ikke fikk med seg hendelsen.

– Jeg registrerte at en fikk rødt og at en fikk gult. Det var mye som skjedde på den siste situasjonen, hvor vi skal få ballen tilbake etter å ha sparket den ut på grunn av skade. Da blir det en del sinne, sier Deila til TV 2, og fortsetter:

– Det er lov å spille taktisk uten å være unfair. Det de gjorde var unfair. Men dette er stort sett to lag som er blide og ønsker å spille fair hele veien.

Kristiansund-spiller Coly mener dommeren gjør feil som gir ham rødt kort.

– Dersom du ser på TV-bildene, så ser du jeg ikke slår. Jeg forstår ikke hvorfor jeg får rødt kort, sier Coly.

Han mener VIF-spillerne ikke viste fair play.

– Hadde de gjort det før innkastet, skulle kanskje jeg gjort det samme, sier Coly til VG.

Michelsen og Hansen i samtale etter kampslutt

KBK-treneren og dommer Tore Hansen fikk snakket ut om den absurde hendelsen som skjedde etter kampslutt, og Hansen forteller at det var en samtale som gikk fint for seg der begge fikk sagt sitt.

– Christian og jeg hadde en veldig fin prat på situasjonen på nærmere ti minutter. Han fikk sagt sitt om saken, og jeg fikk sagt mitt. Vi har pratet ut og han skal hjem og tenke gjennom ting, så skal jeg hjem å evaluere, smiler Hansen.

Dermed ender det altså med tre poeng til Vålerenga etter scoring av Sam Johnson i hans debut for hovedstad-laget. KBK var kun en absurd situasjon fra å få utlikning da Benjamin Stokke skled på et straffespark han selv skaffet, og fikk et dobbeltouch på ballen.